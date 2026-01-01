오늘 중부지방 중심 최대 8cm 눈

13일 전국 곳곳에 눈이 내리며 중부지방을 중심으로 최대 8cm의 눈이 쌓일 것으로 보인다. 전국적으로 순간풍속 시속 55km 안팎의 강풍이 불 것으로 예상돼 대비해야 한다. 14일에는 기온이 5∼8도가량 뚝 떨어지며 다시 강추위가 찾아오겠다.
12일 기상청에 따르면 전날부터 시작된 눈은 13일까지 이어져 이틀 동안 강원 내륙과 산지에 3∼8cm, 수도권에는 경기 남동부 1∼5cm, 경기 남서부 1cm 미만이 예보됐다. 충청권에는 충북 북부 1∼5cm, 충남 서해안 1∼3cm, 충북 중남부 1cm 등이 예상된다. 주말 폭설이 쏟아졌던 전라권은 전북 동부에 1cm 안팎이, 경상권은 경북 북부 내륙에 1cm 안팎이 내릴 것으로 보인다. 주말 사이 내린 눈이 녹지 않은 지역은 빙판길이나 도로 살얼음이 발생할 수 있어 각별히 주의해야 한다.
13일 아침 기온은 평년보다 조금 높아 비교적 포근할 것으로 예상됐다. 아침 최저기온은 영하 8도∼영상 4도, 낮 최고기온은 영하 6도∼영상 8도로 예보됐다. 하지만 기온은 하루 만에 5∼8도가량 크게 떨어져 14일은 매우 추울 것으로 보인다. 이날 아침 기온은 영하 14도∼영하 2도, 낮 최고기온은 0∼10도 수준에 그치겠다.
댓글 0