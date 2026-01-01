누가 더 빠른지 시합해볼까?

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 13일 04시 30분

12일 서울 노원구 서울과학기술대 캠퍼스에 설치된 ‘2026 노원 눈썰매장’에서 방문객들이 썰매를 타고 있다. 노원구는 이날 관내 장애인 및 가족, 활동지원사 등 500여 명을 눈썰매장에 초청했다.

#노원#눈썰매장#활동지원사
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
