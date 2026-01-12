전남귀어학교 교육생 모집

전남도 해양수산과학원은 ‘전남귀어학교’ 14기 교육생을 이달 30일까지 모집한다.
신청 대상은 18세 이상 65세 이하 귀어 희망자로, 어촌에 거주하는 비어업인도 지원할 수 있다. 신청서는 해양수산과학원 강진지원에 직접 방문해 작성하거나 팩스·우편·e메일로 접수하면 된다. 서류전형과 면접을 거쳐 20명을 선발할 예정이다.
선발된 교육생은 3월 3일부터 5월 22일까지 전액 무상으로 교육을 받는다. 수료자에게는 동력수상레저기구 조종면허 수수료 감면과 귀어 창업, 주택구입 지원사업 가점 혜택이 주어진다.
전남귀어학교는 그동안 귀어 희망자의 어촌 정착을 돕기 위해 현장 중심의 어업 입문 교육을 해왔다. 2020년 2기 수료생인 완도군 김진호 씨(46)는 2025년 전국 우수 귀어귀촌인 대상에 선정됐다.
올해부터는 교육 수료 후 어촌 환경에 즉시 적응하도록 실습 기간을 확대해 12주 과정을 운영하고 2개 업종 실습 참여 기회도 제공할 계획이다. 김충남 전남도해양수산과학원장은 “귀어인이 어촌과 어우러지고 어업 감각을 키우도록 실습 위주로 교육과정을 운영하고 있다”고 말했다.
전남귀어학교는 2020년부터 2025년까지 13기수를 운영해 221명의 수료생을 배출했다. 전국 8개 귀어학교 가운데 유일하게 12주 장기 교육을 시범 운영하고 있다.
정승호 기자 shjung@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0