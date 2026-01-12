제물포역 인근 도시재생 거점 ‘영스퀘어’ 착공

AI 창업-청년 일자리 복합시설 조성
인천 원도심인 경인전철 제물포역 인근에 도시재생 복합시설이 들어선다.
11일 인천도시공사(iH)에 따르면 ‘제물포 Station-J 도시재생사업’의 핵심 거점시설인 ‘영스퀘어’가 최근 착공에 들어갔다. 영스퀘어는 제물포역 인근 9552㎡ 부지에 지하 2층∼지상 7층 규모로 조성되는 도시재생 복합문화시설로, 2028년 4월 준공될 예정이다.
시설에는 인공지능(AI) 산업에 대비한 창업보육센터와 청년 일자리 지원을 위한 복합 공간을 비롯해 스마트팜, 플래그십 레스토랑 등 지역 상권 활성화를 위한 공간이 들어선다.
영스퀘어 주변에는 인천대 제물포캠퍼스와 청운대, 재능대, 제물포스마트타운(창업보육센터) 등 교육·창업시설이 밀집해 있다. 이 일대 학생 수는 총 2만5407명으로, 영스퀘어 조성 이후 미래산업 분야를 중심으로 산학연 연계 효과가 기대된다.
제물포역 도심 공공주택 복합사업도 올해 말 착공을 앞두고 있다. 총 3457채 규모로, 인천대 송도캠퍼스 이전 이후 침체됐던 제물포역 일대 상권 회복에 영향을 미칠 것으로 보인다.
류윤기 iH 사장은 “영스퀘어는 제물포 Station-J 도시재생사업의 상징적인 거점 시설”이라며 “안전관리와 공정 운영을 통해 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0