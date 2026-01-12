과일들아, 밤새 이불 잘 덮고 잤니

  • 동아일보

11일 대전 지역 최저 기온이 영하 7.6도를 기록하며 매서운 한파가 이어지는 가운데 유성구 노은농수산물도매시장에서 상인이 과일 동파를 막기 위해 덮어놓은 이불을 거두며 장사 준비를 하고 있다.

#대전#한파#노은농수산물도매시장#과일
김태영 기자 live@donga.com
댓글 0

