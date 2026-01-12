본문으로 바로가기
사회
과일들아, 밤새 이불 잘 덮고 잤니
동아일보
입력
2026-01-12 04:30
2026년 1월 12일 04시 30분
김태영 기자
프린트
11일 대전 지역 최저 기온이 영하 7.6도를 기록하며 매서운 한파가 이어지는 가운데 유성구 노은농수산물도매시장에서 상인이 과일 동파를 막기 위해 덮어놓은 이불을 거두며 장사 준비를 하고 있다.
#대전
#한파
#노은농수산물도매시장
#과일
김태영 기자 live@donga.com
