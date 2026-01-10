본문으로 바로가기
사회
“송어야 어디 있니”
2026-01-10 01:40
2026년 1월 10일 01시 40분
전영한 기자
프린트
9일 강원 홍천군 홍천강에서 열린 ‘홍천강 꽁꽁 축제’에서 한 어린이 참가자가 얼음구멍에 낚싯대를 넣고 송어를 잡기 위해 얼음 아래를 들여다보고 있다. 25일까지 이어지는 축제에선 맨손 송어잡기 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.
홍천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
