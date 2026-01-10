“송어야 어디 있니”

  • 동아일보

글자크기 설정


9일 강원 홍천군 홍천강에서 열린 ‘홍천강 꽁꽁 축제’에서 한 어린이 참가자가 얼음구멍에 낚싯대를 넣고 송어를 잡기 위해 얼음 아래를 들여다보고 있다. 25일까지 이어지는 축제에선 맨손 송어잡기 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다.

#홍천강#꽁꽁 축제#어린이 참가자#낚싯대#강원 홍천군#맨손 송어잡기#겨울 축제
홍천=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스