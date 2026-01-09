“건보 진료비 2030년엔 191조원…치매·근골격계·정신질환 지출 급증”

건강보험 진료비가 2030년 최대 191조 원에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 초고령사회 진입으로 유병 기간이 길어지고 질병 구조가 달라지면서 건강보험 재정에도 큰 부담이 될 것으로 보인다.
9일 국민건강보험공단 건강보험연구원의 ‘질환별 건강보험 진료비 추계 및 분석 연구’ 보고서에 따르면 2030년에 건강보험 총진료비 규모는 191조 원에 달할 것으로 예측됐다. 앞서 건강보험 진료비는 2004년 약 22조 원에서 2023년 110조 원으로 20년 새 5배 오른 바 있다.
가장 눈에 띄는 건 질환별 지출 순위 변화다. 연구원은 근골격계 질환 근골격계 및 결합조직 질환 진료비가 2023년 12조6000억 원에서 2030년 19조9000억 원으로 늘어 진료비 순위가 4위에서 3위로 오를 것으로 전망했다. 정신 및 행동장애는 8위에서 5위로, 신경계 질환은 11위에서 7위로 비중이 높아질 것으로 예측했다.
신경계 질환 중 하나인 치매 진료비는 2010년 7797억 원에서 2023년 3조3372억 원으로 4.3배 늘었다. 연구원은 2030년 치매 진료비가 최대 4조4000억 원까지 늘어날 것으로 내다봤다.
연구원은 “건강보험 재정이 질환 구조의 변화와 사회적 요인에 의한 영향을 받고 있다”며 “질환에 기반한 재정 예측 시스템을 구축할 필요가 있다”고 제안했다.
이호 기자 number2@donga.com
