사회
올림픽공원에 생긴 ‘겨울왕국’
동아일보
입력
2026-01-08 04:30
2026년 1월 8일 04시 30분
신원건 기자
7일 서울 송파구 올림픽공원 소마미술관에서 열린 체험형 전시 ‘조각의 숲: 달밤 여행’에서 관람객들이 조각 작품과 미디어아트, 빛과 소리가 어우러진 전시를 감상하고 있다. 전시는 다음 달 8일까지 열린다.
#전시
#겨울왕국
#올림픽공원
#송파구
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
