“저요” “저요”… 신나는 초등생 예비소집

6일 서울 강서구 화곡동 우장초등학교 교실에서 입학을 앞둔 예비 초등학생들이 교사와 함께 발표 연습을 하고 있다. 서울 시내 공립 초등학교는 이달 6, 7일 예비소집을 실시한다.

#초등학생#예비소집#입학
양회성 기자 yohan@donga.com
