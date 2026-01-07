본문으로 바로가기
사회
“저요” “저요”… 신나는 초등생 예비소집
동아일보
입력
2026-01-07 04:30
2026년 1월 7일 04시 30분
양회성 기자
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
6일 서울 강서구 화곡동 우장초등학교 교실에서 입학을 앞둔 예비 초등학생들이 교사와 함께 발표 연습을 하고 있다. 서울 시내 공립 초등학교는 이달 6, 7일 예비소집을 실시한다.
#초등학생
#예비소집
#입학
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글
0
