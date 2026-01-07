부산-경남 주민 절반 “행정통합 찬성”

2023년 35.6%서 작년 말 53.6%
부산과 경남에 거주하는 국민 절반 이상이 두 지역의 행정통합에 찬성한다는 조사 결과가 나왔다.
13일 최종 의견서 도지사에 전달
부산·경남 행정통합 공론화위원회가 지난해 12월 부산과 경남의 성인 4047명을 대상으로 실시한 여론조사 결과 53.65%가 행정통합에 찬성한다고 답했다.
전호환 부산·경남 행정통합공론화위원장은 6일 “2년 전 여론조사와는 결과가 크게 달라졌다”며 “공론화위원회의 다양한 활동 과정에서 시민들의 인식 변화가 있었고, 이재명 정부의 행정통합에 대한 강력한 의지와 타 지역의 통합 논의도 이번 조사에 영향을 미친 것으로 보인다”고 말했다.
지역별로 보면 찬성 비율은 부산이 55.6%로, 경남(51.7%)보다 다소 높게 나타났다. 반대 비율은 전체 29.2%였으며, 경남이 33.4%로 부산(25.0%)보다 높았다.
앞서 2023년에 진행된 여론조사에서는 반대 의견이 우세했다. 당시 부산·경남 시도민 4025명을 대상으로 행정통합에 대한 의견을 물은 결과 찬성은 35.6%에 그쳤고 반대는 45.6%에 달했다. 특히 행정통합 인지도를 묻는 질문에는 69.4%가 “해당 논의에 대해 들어본 적이 없다”고 답했다. ‘알고 있다’는 뜻의 ‘인지’ 응답은 이번 조사에서 55.75%로 크게 상승했다.
부산시와 경남도는 행정통합에 대한 이해를 높이기 위해 2024년 11월 민관 협의체인 공론화위원회를 출범시켰다. 위원회는 지난해 7월 부산과 경남에서 각각 4차례씩, 모두 8차례의 전문가 토론회를 연 데 이어, 10∼12월에는 주민을 대상으로 모두 19차례 설명회를 진행했다.
공론화위원회는 13일 마지막 회의를 열어 행정통합에 대한 최종 의견을 발표한 뒤 의견서를 양 시도지사에게 전달할 예정이다. 의견서에는 바람직한 행정통합 방안과 통합 지자체의 미래상, 권역별 발전 전략 등이 종합적으로 담길 예정이다.
강성명 기자 smkang@donga.com
