그날에 멈춘 시간…무안 여객기 참사 유족, 공항서 새해 맞이

유가족들은 참사 직후부터 무안공항에 머물며 사고 수습과 진상 규명을 요구해왔다. 현재도 공항 2층 쉘터에서 생활하고 있다.
유가족들은 31일 오후 8시 무안공항 2층 쉘터에서 간담회를 열어 서로의 이야기를 나눌 예정이다. 이어 1일 새해 첫날에는 무안공항에서 해돋이를 보며 참사 진상 규명과 재발 방지를 위한 뜻을 다질 계획이다.
한편 참사로 가족을 잃었던 반려견들은 새 가족을 만나 비교적 안정을 되찾은 것으로 전해졌다. 사고 이후 공항과 사고 지역 인근에 남겨졌던 반려동물들은 동물보호단체와 자원봉사자들의 구조 활동을 거쳐 보호소로 옮겨졌고, 이후 입양 절차를 통해 새로운 가정과 연결됐다.
참사로 가족 9명을 모두 잃은 반려견 푸딩이는 지난 2월 경기도 하남시의 한 가정에 입양돼 생활하고 있다. 푸딩이는 참사 직후 전남 영광의 시골 마을에 홀로 남아 있었고, 주변의 도움으로 동물보호단체에 구조됐다. 이후 건강 상태 확인과 임시 보호를 거쳐 새 가족을 만났다. 새 보호자 가족은 “마당이 있는 집에서 지내던 개여서 아파트 생활에 적응할 수 있을지 걱정이 컸다”며 “처음에는 낯선 환경에 조심스러워했지만, 현재는 산책과 일상생활에 큰 어려움 없이 적응한 상태”라고 전했다.
푸딩이는 가족들이 번갈아 돌보며 하루 여러 차례 산책을 하고 있고, 정기적으로 동물병원 진료도 받고 있다. 보호자 측은 “사람을 잘 따르고 온순한 성격 덕분에 가족들과 빠르게 유대감을 형성했다”고 설명했다. 보호자 가족은 푸딩이의 일상을 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유하며 입양 이후의 변화를 기록하고 있다.
전남 장성에 살던 주인 부부를 잃은 리트리버 둥이(7)도 지난 2월 경기도 김포의 한 가정에 입양됐다. 둥이는 비교적 나이가 있는 대형견이었지만, 입양 가정의 꾸준한 돌봄 속에 빠르게 환경에 적응했다. 현재는 집 안과 외부 공간을 자유롭게 오가며 활발하게 생활하고 있는 것으로 전해졌다.
동물권단체 관계자는 “둥이는 사람과 교감이 좋은 개로, 안정적인 환경을 만난 뒤 정서적으로도 많이 회복된 상태”라며 “참사 이후 구조된 반려동물들이 다시 가정을 찾을 수 있도록 단체와 시민들이 함께 힘을 보탰다”고 말했다. 이어 “사고로 삶의 터전을 잃은 동물들이 더 이상 방치되지 않도록 제도적 보호와 사회적 관심이 필요하다”고 덧붙였다.
