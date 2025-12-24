새해 첫 해, 독도서 아침 7시26분 뜬다…서울은 7시47분 일출

천문연, 지역별 올해 마지막 일몰·내년 첫 일출 시간 발표
올해 가장 늦게 해가 지는 곳은 가거도…저녁 5시40분 일몰
내년 첫 해는 아침 7시 26분 독도에서 떠오를 예정이다. 서울에서는 좀더 늦은 아침 7시 47분 일출을 맞이할 수 있다.
한국천문연구원은 주요 지역의 2025년 12월31일 일몰시각 및 2026년 1월1일 일출시각을 24일 발표했다.
2026년 떠오르는 새해 첫 해는 아침 7시 26분에 독도에서 가장 먼저 볼 수 있으며, 7시 31분 울산 간절곶과 방어진을 시작으로 내륙지방에서도 볼 수 있다.
2025년 12월31일 가장 늦게 해가 지는 곳은 신안 가거도로 저녁 5시 40분까지 지는 해를 볼 수 있다. 육지에서는 전남 진도의 세방낙조에서 저녁 5시 35분까지 볼 수 있다.
주요 도시별로 보면 서울은 12월31일 저녁 5시 23분에 해가 지고 1월1일 아침 7시 47분에 내년 첫 해를 맞이할 수 있다.
그외 광역시·특별자치시들의 경우 ▲부산 저녁5시 21분 일몰, 아침 7시 32분 일출 ▲대구 저녁 5시 22분 일몰, 아침 7시 36분 일출 ▲인천 저녁 5시 25분 일몰, 아침 7시 48분 일출 ▲세종 저녁 5시 25분 일몰, 아침 7시 43분 일출 ▲대전 저녁 5시 25분 일몰, 아침 7시 42분 일출 ▲광주 저녁 5시 30분 일몰, 아침 7시 41분 일출 ▲울산 저녁 5시 20분 일몰, 아침 7시 32분 일출로 예상된다.
발표한 일출시각은 해발고도 0m를 기준으로 계산된 시각으로 고도가 높을수록 일출시각이 빨라져 해발고도 100m에서의 실제 일출시각은 발표시각에 비해 2분 가량 빨라진다.
일출은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선)에 나타나기 시작할 때, 일몰은 해의 윗부분이 지평선(또는 수평선) 아래로 사라지는 순간을 의미한다.
기타 지역의 일출·몰 시각은 한국천문연구원 천문우주지식정보 홈페이지의 생활천문관에서 찾아볼 수 있다.
