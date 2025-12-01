인어 산타가 “미리 메리 크리스마스”

22일 대전 유성구 한 백화점에 있는 수족관에서 성탄절과 연말을 맞아 산타 복장을 입은 잠수사가 수중 공연을 하고 있다.

#대전#유성구#백화점#수족관#성탄절
김태영 기자 live@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
