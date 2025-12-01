본문으로 바로가기
사회
인어 산타가 “미리 메리 크리스마스”
2025-12-24 04:30
2025년 12월 24일 04시 30분
김태영 기자
22일 대전 유성구 한 백화점에 있는 수족관에서 성탄절과 연말을 맞아 산타 복장을 입은 잠수사가 수중 공연을 하고 있다.
#대전
#유성구
#백화점
#수족관
#성탄절
김태영 기자 live@donga.com
