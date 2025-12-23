상설특검, ‘퇴직금 미지급 의혹’ 쿠팡풀필먼트 압수수색

‘쿠팡 퇴직금 불기소 외압 의혹’을 수사하고 있는 안권섭 특별검사팀이 23일 쿠팡의 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)를 상대로 압수수색에 나섰다.
특검은 이날 오전 10시부터 서울 송파구 쿠팡CFS 사무실에 10여 명의 수사관을 보내 관련 자료를 확보하고 있다. 특검 측은 퇴직급 미지급 의혹과 관련해 근로자퇴직급여 보장법 위반 혐의를, 불기소 처분 관련 외압 의혹과 관련해 직권남용 권리행사 방해 혐의를 적용한 것으로 전해졌다.
쿠팡CFS는 2023년 5월 근로자에게 불리하게 퇴직금 지급 규칙을 변경하고, 퇴직금을 지급하지 않았다는 의혹을 받는다. 노동부는 이 사건을 기소의견으로 검찰에 송치했지만, 올해 4월 검찰은 불기소처분했다.
이 사건을 수사한 문지석 부장검사는 지난달 국회 국정감사에서 상급자인 당시 엄희준 지청장과 김동희 차장검사가 무혐의 처분을 하라고 압력을 행사했다고 폭로했다. 정성호 법무부 장관은 독립적인 제3의 기관이 진상을 규명할 필요가 있다며 상설특검 수사를 결정했다.
