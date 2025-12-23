홍진영측 “주사이모 친분 없어…사진은 12년전 한 병원서 찍힌 듯”

가수 홍진영이 불법 의료 행위 의혹에 휩싸인 이른바 ‘주사 이모’와 함께 찍은 것으로 추정되는 사진이 공개된 데 대해 “친분 관계가 없다”고 밝혔다.
홍진영의 소속사 아이엠에이치엔터테인먼트는 23일 입장문을 내고 “전날 유튜브 채널을 통해 이모 씨(일명 주사 이모)와 홍진영 씨가 함께 촬영한 과거 사진이 공개된 것과 관련해 입장을 밝힌다”며 “해당 사진은 함께 게재된 내용과 같이 홍진영 씨가 ‘사랑의 배터리’ 이후 ‘부기맨’ 활동 당시에 촬영한 것으로 파악하고 있다”고 했다.
소속사는 “이를 햇수로 따져보면 약 12년 전 한 병원에서 촬영한 것으로 추측된다”며 “사진을 확인한 홍진영 씨 스스로 촬영 시점이 너무 오래되었고, 함께 촬영한 이 씨에 대한 기억도 전혀 나지 않는 것으로 밝혔다”고 했다.
그러면서 “홍진영 씨는 그동안 가수 활동을 해 오며 여러 경로를 통해 다양한 상품, 브랜드, 병원에서 협찬 인증샷 요청으로 여러 차례 사진을 촬영해 주었지만, 해당 병원을 방문 촬영한 것은 너무 오래되어 기억할 수 없음을 전해드린다”며 “(주사 이모 이 씨와) 홍진영 씨는 소셜미디어에서 팔로우 관계도 아니었다”고 했다.
최근 개그우먼 박나래 씨가 의료시설이 아닌 장소에서 링거를 맞은 사진이 공개된 뒤 박 씨의 동료 연예인을 중심으로 연루설이 불거졌다. 그룹 샤이니 멤버 키, 유명 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)은 ‘이 씨로부터 방문 진료를 받은 적이 있다’고 인정하면서 활동을 중단했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
