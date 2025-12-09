한국산업기술기획평가원, ‘2025 한국의경영대상’ 소통 부문 대상 수상

2025 한국의경영대상 시상식 현장. 한국산업기술기획평가원 제공
한국산업기술기획평가원(KEIT)은 지난 9일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘2025 한국의경영대상’ 시상식에서 소통 부문 대상을 수상했다고 9일 밝혔다.

KEIT 관계자는 공공기관으로서의 투명성과 전문성을 바탕으로 내·외부 이해관계자와 적극적으로 소통한 결과라고 설명했다.

KEIT는 이번 평가에서 ▲경영진의 강력한 소통 리더십을 통한 소통 중심의 경영철학 실현, ▲산업기술 전문성을 활용한 대국민 정보 제공 강화 ▲국민소통 추진 활동 및 실적의 우수성 등에서 높은 점수를 받았다.

특히 대국민 눈높이에 맞춘 디지털 소통 채널 확대, 이해관계자들의 의견을 적극 반영한 투명한 의사결정 과정 구축, 산업 기술 R&D의 성과와 가치를 국민에게 쉽게 전달하기 위한 지속적인 노력 등을 추진 성과로 인정받았다. KEIT는 이번 수상을 계기로 국민소통 추진 체계 및 지원 인프라를 고도화하고, 국민과 산업계의 목소리를 경청하는 데 집중할 계획이다.

전윤종 KEIT 원장은 “KEIT가 추진해 온 국민 중심의 소통 노력을 대외적으로 인정받아서 기쁘다”며 “앞으로도 기술 혁신 생태계의 중심에서 국민과 적극적으로 소통하며, 투명하고 책임감 있는 자세로 산업 기술 R&D를 지원해 국가 산업 발전에 기여하겠다”고 말했다.

이한규 기자 hanq@donga.com
