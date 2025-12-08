본문으로 바로가기
사회
성북구 ‘유러피언 크리스마스 마켓’
2025-12-08 03:00
2025년 12월 8일 03시 00분
송은석 기자
7일 오후 서울 성북천 앞 분수마루에서 열린 ‘제13회 유러피언 크리스마스 마켓’에서 시민들이 행사 부스를 둘러보고 있다. 2010년 시작된 이 축제는 유럽의 연말 풍경을 재현해 다양한 먹거리와 공예품을 소개하는 성북구 대표 행사다.
#성북구
#대표 행사
#유러피언 크리스마스 마켓
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
