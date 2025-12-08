성북구 ‘유러피언 크리스마스 마켓’

7일 오후 서울 성북천 앞 분수마루에서 열린 ‘제13회 유러피언 크리스마스 마켓’에서 시민들이 행사 부스를 둘러보고 있다. 2010년 시작된 이 축제는 유럽의 연말 풍경을 재현해 다양한 먹거리와 공예품을 소개하는 성북구 대표 행사다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
