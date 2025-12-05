주말 기온 평년 웃돌지만 곳곳 ‘방판길’…동해안 건조·강풍

6일 오전에는 경기 북동부와 강원 북부 내륙에서 비 또는 눈이 시작되고, 수도권과 강원 내륙·산지, 충남권에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리거나 빗방울이 떨어질 수 있다. 오후부터 밤사이에는 서울·인천·경기와 충남·충북 북부에 약한 비가 이어지고, 강원 내륙·산지는 비 또는 눈으로 바뀐다. 경기 북동부와 강원 북부 내륙은 1㎝ 안팎, 강원 산지는 1~3㎝의 적설이 예상된다. 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지에서 5㎜ 미만, 충청 북부는 1㎜ 안팎으로 크지 않다.
중부와 전북 동부에 쌓였던 눈이 낮 동안 녹았다가 밤사이 다시 얼어 6일 아침 빙판길과 도로 살얼음으로 이어지겠다. 기온이 낮은 골목길, 그늘진 경사로, 이면도로를 중심으로 미끄러짐 사고 위험이 커 교통안전과 보행자 주의가 요구된다. 비·눈이 내리는 지역은 가시거리도 짧아지고, 터널 입·출구의 기상 변화가 갑작스러울 수 있어 감속 운행이 필요하다.
7일에는 전국이 구름 많고, 비·눈 가능성은 대부분 줄어든다. 기온은 평년보다 더 오르며 포근한 날씨가 이어진다. 아침 최저기온은 -1~8도, 낮 최고기온은 9~16도로 전망된다.
아침 주요 도시 기온은 △서울 3도 △인천 5도 △춘천 0도 △강릉 6도 △청주 3도 △대전 4도 △전주 6도 △광주 4도 △대구 1도 △부산 8도 △울산 3도 △제주 11도로 나타났다.
