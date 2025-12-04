조건만남 미끼로 20대 남성 유인해 폭행·금품 요구한 고등학생 4명 구속

조건만남을 미끼로 20대 남성을 유인한 뒤 금품을 요구하고 폭행한 10대들이 구속됐다.
경기 의정부경찰서는 특수강도 혐의로 10대 5명을 입건하고, 이 중 A 군 등 4명을 구속했다고 4일 밝혔다. 다만 B 양은 ‘혐의를 시인하고 주거지가 일정해 도망 염려가 없다’는 이유로 법원에서 영장이 기각됐다.
A 군 등은 지난 1일 오전 3시 45분경 의정부시 민락동 한 노상에서 20대 남성 C 씨를 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 혐의를 받고 있다.
이들은 채팅 앱에 조건만남 글을 올려 C 씨를 유인했다. 이후 10대 B 양이 그의 차량에 탑승해 대화를 나누던 중, 나머지 일행이 갑자기 차량을 덮쳤다.
이들은 C 씨에게 1000만 원을 요구했으나 거부당하자 그를 폭행하고 휴대전화를 빼앗은 것으로 조사됐다. 이 과정에서 C 씨는 골절상을 입었다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 군 등 5명을 잇따라 검거했다. 이들은 고등학교 선후배 사이인 것으로 알려졌다.
경찰 조사에서 C 씨는 “미성년자인 줄 모르고 만났다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
경찰은 구체적인 사건 경위를 파악한 뒤 조만간 사건을 검찰에 넘길 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
