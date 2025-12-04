“구미라면 홍보관서 ‘갓 튀긴 라면’ 만나보세요”

6일 오후 5시부터 선착순 판매
경북 구미시는 원평동 구미역사 1층에 마련된 ‘구미라면 홍보관’에서 연말 특별 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다.
주말인 6일 오후 5시부터 선착순 200명에게 ‘갓 튀긴 라면 멀티세트 백팩’을 판매한다. 라면·짜장라면·우동라면 등 4종으로 구성된 세트다. 구미시가 매년 개최하는 라면 축제에서 선보인 ‘갓 튀긴 라면’은 더 신선하고 맛있다는 입소문이 퍼지며 행사 때마다 조기 품절되는 인기를 보여 왔다.
오후 6시부터는 버스킹 공연이 열려 연말 분위기를 더할 예정이다. 크리스마스인 25일에는 ‘무소음 디제잉 파티’도 개최한다. 참가자들이 헤드셋을 착용한 채 주변에 소음을 발생시키지 않고 즐기는 이색 공연이다. 구미시는 연말까지 구미라면 홍보관을 상설 운영할 계획이다. 홍보관에서는 성격유형검사, 라면 뽑기, 인생네컷 촬영 등을 즐길 수 있다.
구미는 전자산업의 메카로 알려져 있지만 국내 최대 규모의 라면 생산 공장도 자리 잡고 있다. 1991년 문을 연 농심 구미공장에서 국내 라면시장 판매량 1위인 신라면의 전체 물량 중 75%가 생산되고 있다.
명민준 기자 mmj86@donga.com
