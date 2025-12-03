아침 최저 ‘-11도’ 강추위…충남·전라 등 눈

아침 최저기온 -11~-1도, 낮 최고 -5~7도
빙판길·도로 살얼음 주의…미세먼지 전 권역 ‘좋음’
수요일인 3일은 북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 전국 대부분 지역의 기온이 큰 폭으로 낮아져 춥겠다. 충남 서해안과 전북 서해안, 전북 남부 내륙, 전남 북부 서해안, 제주도 산지를 중심으로 강하고 많은 눈이 내리는 곳이 있겠다.
기상청은 당분간 기온이 평년(최저 -6~5도, 최고 6~13도)보다 낮겠다고 예보했다.
이날 아침 최저기온은 -11~-1도, 낮 최고기온은 -5~7도로 예상된다.
주요 도시 예상 최저 기온은 △서울 -8도 △인천 -8도 △춘천 -11도 △강릉 -5도 △대전 -7도 △대구 -4도 △전주 -4도 △광주 -2도 △부산 -1도 △제주 5도다.
최고 기온은 △서울 -3도 △인천 -2도 △춘천 -1도 △강릉 1도 △대전 0도 △대구 3도 △전주 1도 △광주 3도 △부산 7도 △제주 9도로 예상된다.
이날은 전국이 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도는 대체로 흐리겠다.
이날 오후부터 밤사이 충남권 남부 내륙과 충북중·남부, 경남 서부 내륙, 전남동부내륙에 눈이 내리는 곳이 있겠다. 새벽부터 오후 사이 경기 남부 서해안에, 새벽부터 오전 사이 충남 남부 내륙에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
예상 적설량은 △서해5도 3~8㎝ △충남 서해안 3~8㎝(많은 곳 10㎝ 이상) △세종·충남 북부 내륙 1~5㎝ △대전·충남 남부 내륙, 충북중·남부 1㎝ 안팎 △전북 남부 내륙·서해안, 전남 북부 서해안 3~8㎝(많은 곳 전북 서해안과 전남 북부 서해안 10㎝ 이상) △전남 서해안(북부 제외) 1~5㎝ △광주·전남 중부내륙·동부 내륙, 전북 북부 내륙 1㎝ 안팎 △울릉도·독도 3~10㎝ △경남 서부 내륙 1㎝ 미만 △제주도 산지 3~10㎝ △제주도 중산간 1㎝ 안팎이다.
충남 서해안과 전북 서해안, 전북 남부 내륙, 전남 북부 서해안, 제주도 산지에서는 새벽부터 오전 사이 시간당 1~3㎝(일부 5㎝ 이상)의 강한 눈이 집중될 전망이다.
이날 예상 강수량은 △서해5도 5㎜ 안팎 △충남 서해안 5㎜ 안팎 △대전·세종·충남내륙, 충북중·남부 1㎜ 안팎 △전북 서해안, 전북 남부 내륙, 광주·전남 서해안·전남 중부내륙 5㎜ 안팎 △전북 북부 내륙, 전남 동부 내륙 1㎜ 안팎 △울릉도·독도 5~10㎜ △경남 서부 내륙 1㎜ 미만 △제주도 5~10㎜이다.
비 또는 눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 짧겠고, 충남권과 전라권 서부를 중심으로 눈이 내려 쌓이면서 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다.
건조특보가 발효된 강원산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 부산, 울산은 당분간 대기가 매우 건조하겠고 그 밖의 지역도 대기가 건조하겠으니 야외 활동 시 산불을 포함한 각종 화재 예방에 각별히 유의해야 한다.
