“비싼 밥 먹자”vs“아침밥 해 달라”…이말 하면 ‘헤어질 결심’

재혼을 준비 중인 돌싱(돌아온 싱글)들이 교제 중에 ‘헤어질 결심’을 하게 만드는 말로 남성은 “파인 다이닝(고급 식사) 하자”, 여성은 “아침밥 해 달라”를 가장 많이 꼽았다.
1일 재혼정보회사 온리유와 결혼정보업체 비에나래는 지난달 24∼30일 전국 재혼 희망 남녀 514명(남녀 각 257명)을 대상으로 ‘재혼 교제 중 호감도를 떨어뜨리는 상대의 언행’을 조사한 결과 이 같은 응답이 나왔다고 밝혔다.
‘상대가 어떤 말을 자주 하면 재혼 의사가 떨어지냐?’는 질문에 남성 응답자는 32.7%가 “파인 다이닝 하러 가자”를 선택했다. 이어 “명품 선물 사 달라”(27.6%), “자녀 학비 지원해 달라”(22.2%), “노부모 케어해 달라”(12.1%)‘ 순으로 나타났다.
여성 응답자는 38.9%가 “아침밥 해 달라”를 최악으로 꼽았다. 이어 “노부모 케어해 달라”(27.2%), “파인 다이닝 하러 가자(16%)”, “명품 선물 사 달라”(12.1%)’ 등이 뒤를 이었다.
온리유 손동규 대표는 돌싱 남성의 심리에 대해 “데이트비를 거의 지불하지 않는 여성이 기회 있을 때마다 고급 식당에 가자고 졸라대면 ‘나를 호구로 보나’라고 생각하게 된다”고 부연했다.
여성의 경우 “맞벌이가 대세인 시대에 남성이 아침밥을 강요하면 꼰대로 보여 재혼 의사가 사라지게 된다”고 설명했다.
