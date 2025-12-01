내일 아침 기온 하루새 5도 ‘뚝’…전국 영하권

2일 아침 기온이 하루새 5도 안팎 떨어지며 전국 대부분 지역이 영하권에 들 전망이다. 3일은 이보다도 5도가량 더 낮아진다. 12월 첫주는 추운 겨울 날씨를 보일 것으로 예보됐다.
1일 기상청에 따르면 2일 전국 아침 최저기온은 영하 5~영상 5도, 낮 최고 기온은 1~12도에 그칠 것으로 예보됐다. 북쪽에서 찬공기가 남하하며 전국의 기온이 큰폭으로 낮아지기 때문이다. 경기 파주와 강원 철원 등 지역의 기온이 영하 5도까지 떨어지고 강원 춘천 영하 4도, 서울 영하 1도, 대전 0도, 대구 1도 등으로 내려갈 전망이다.
3일은 낮 기온도 0도 안팎 수준에 머무르는 가운데 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아진다. 강원과 경기 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하 10도 안팎까지 떨어지는 곳도 있어 한겨울 강추위가 찾아온다.
2일 밤부터 충남 서해안과 전북 서해안 및 남부 내륙, 제주도를 중심으로 비 또는 눈이 시작되는 지역이 있겠다. 눈은 3일 새벽 광주와 전남 서해안, 중부 내륙으로 확대된다. 예상 적설량은 서해안 3~8cm, 제주도 산지 3~10cm, 제주도 중산간 1cm 안팎 등으로 예보됐다. 특히 3일 새벽 내리는 눈은 축사 등 시설의 붕괴 피해를 낳을 수 있는 무거운 눈이 될 것으로 보여 안전사고에 유의해야 한다.
