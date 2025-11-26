‘호찌민 가방 시신’은 피싱범…용의자는 경북 조폭

  • 입력 2025년 11월 26일 17시 58분

베트남 호치민에서 시신을 대형 가방에 유기한 한국 국적 용의자 2명이 현지 경찰에 체포됐다. 뉴스1
베트남 호찌민 주택가에서 20대 한국인 남성의 시신이 대형 가방속에 넣어진채 발견된 사건과 관련해 체포된 용의자 중 한명이 MZ조폭 조직원으로 밝혀졌다.

26일 경찰청 등에 따르면 최근 한국인 남성 A 씨 시신을 유기한 혐의를 받는 B 씨(25)는 경북 지역의 한 조폭 조직원으로 밝혀졌다. 그는 경북경찰청의 관리 대상인 것으로 파악됐지만 대구 지역 조폭인 ‘월배파’ 소속은 아닌 것으로 전해졌다.

B 씨와 함께 시신을 유기한 C 씨(24)는 특정 조폭 소속이 아닌 것이 밝혀졌다. 다만 그는 경찰의 관리 대상이 아니지만 특정 조폭을 추종하는 세력으로 전해졌다.

캄보디아 범죄단지에서 스캠 범죄 벌여

사망한 A 씨는 캄보디아 범죄단지(웬치) 등에서 활동하며 스캠(사기) 범죄를 벌여온 것으로 전해졌다.

베트남 현지 경찰은 현재 B 씨와 C 씨를 체포해 A 씨가 사망에 이른 경와 시신 유기 전후 상황 등을 수사하고 있다. 또 A 씨 시신이 다소 부패한 상태인 점 등을 토대로 사망 시점과 원인을 확인하고 있다.

A 씨를 살해하고 파란색 가방에 시신을 넣어 옮기고 있는 B 씨와 C 씨. 뉴스1
송환 협의오면 한국 경찰 넘겨받을 예정

경찰 관계자는 “현재는 현지 경찰이 수사 중”이라며 “용의자 2명에 대한 송환이 협의가 되면 한국 경찰이 담당 수사팀을 지정할 예정”이라고 밝혔다.

A 씨는 지난 23일 오후 4시경 호찌민 주택가에 있는 아파트 인근에서 파란색 대형 가방 안에 담긴 채 발견됐다. 해당 지역은 고층 아파트가 있던 고급 주택가로 비교적 치안이 좋은 곳으로 알려져 있었다.

경비원과 행인들은 가방에서 이상한 냄새가 나자 현지 경찰에 신고했다. 당시 가방 주변에 있던 B 씨와 C 씨는 행인들이 몰려들자 곧바로 택시를 타고 도주했지만, 이후 경찰에 체포됐다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
