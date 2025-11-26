“어라 저 차?” 경찰이 쫓던 음주車가 경찰서로 따라 들어와

음주운전 신고에 추적했지만 못찾아
다른 일로 경찰서 찾았다가 덜미
경찰이 찾아 헤매던 30대 남성이 ‘음주운전’으로 신고 당한 지도 모르고 제 발로 경찰서를 찾아오는 황당한 일이 벌어졌다.
26일 경기 일산동부경찰서는 도로교통법 위반 혐의로 A 씨(30대∙남)를 검찰에 송치했다고 밝혔다.
경찰에 따르면, 지난 9월 14일 오전 11시40분경 경기 고양시 자유로에서 “음주운전으로 의심되는 차량이 있다”는 신고가 접수됐다.
현장에 출동한 경찰은 신고자가 알려준 번호판과 차량 특징을 토대로 예상 이동 방향을 따라 찾아 나섰지만 문제의 차량을 발견하지 못했다.
이후 경찰은 단속 장비 정비를 위해 잠시 경찰서로 들어갔다. 그런데 이때 사이드미러에 한 차량이 경찰서 주차장으로 따라 들어오는 모습이 포착됐다.
놀랍게도 해당 차량은 앞서 신고 받은 숫자와 동일한 번호판을 달고 있었다.
경찰은 운전자에게 다가가 음주 측정을 요구했고, 확인 결과 혈중알코올농도는 0.120%로 면허 취소 수준이었다.
A 씨는 다른 사건으로 형사과에 참고인 조사를 받기 위해 경찰서를 찾아온 것으로 파악됐다.
A 씨는 경찰 조사에서 “아침까지 지인과 술을 마신 뒤 잠을 잤는데 숙취 해소가 안된 것 같다”고 진술했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
