충남 대표 먹거리 ‘김’…K-FOOD 세계시장 진출 앞장서고 있는 홍일표 동양수산 대표

“아직은 작은 기업이지만, 우리나라의 우수한 먹거리를 세계 각국에 알리는 대표 기업이 되기 위해 더욱 노력하겠습니다.”
26일 충남 보령시 남포면에 위치한 ㈜동양수산 공장에서 홍일표 대표(52)가 납품 물량을 점검하며 이렇게 말했다. 조미김과 해조류, 건강기능식품 등을 전문적으로 생산·유통하는 회사를 운영 중인 홍 대표는 ‘귀어(歸漁)인’이다. 그는 1992년 서울에서 대학을 졸업한 뒤 2001년까지 IT 및 설계회사에 근무하다 2002년 고향인 보령으로 내려왔다.
홍 대표는 “아버지께서 1989년 수산물 전문 유통회사(동양상회)를 창업했고, 저는 시간이 날 때마다 일을 도왔던 경험이 있었다”며 “하지만 더 큰 기업으로 성장하기 위해서는 인력이 부족했고, 전문적인 시스템도 갖춰져 있지 않아 서울 생활을 접고 직접 운영을 해볼 생각으로 내려오게 됐다”고 말했다.
홍 대표는 귀어 후 첫해부터 회사 홈페이지를 개설하고 거래처 정리, 생산 설비 정비 등 변화를 줘 2005년 ‘동양수산’으로 회사를 새롭게 설립했다. 그는 겨울철에 집중 생산되는 김 원재료의 특성상 연중 생산이 가능하도록 극저온 저장시설을 구축했고, 맛 연구와 제품 분석을 담당하는 김공정연구개발팀을 꾸리는 등 차근차근 회사 규모를 키우고 시스템을 마련해 왔다. 이를 통해 연중 고품질 조미김을 생산하며 연간 20억 원가량의 매출을 올리고 있다.
홍 대표는 국내 시장보다 해외 시장 개척에 힘을 쏟으며 글로벌 식품회사로 기업을 성장시켜 왔다. 그는 “현재 국내 시장에서 ‘김’이라는 품목으로 자리 잡기에는 한계가 있다”며 “대기업의 공급을 따라가기 힘들고, 단순 재래김만으로 승부를 볼 수는 없다”고 전했다.
그동안 쓴맛도 봤다. 초기 베트남 시장 진출을 위해 ‘쌀국수 맛 김’을 생산했지만, 수출 과정에서 제품이 변질돼 모두 폐기했고, 표시지 표기를 잘못 기재해 수천만 원의 손해를 입기도 했다. 실패 이후 그는 영어 공부를 꾸준히 하며 통역 없이 혼자 연간 10~15회가량 전 세계 박람회를 다니며 해외 바이어들과 친분을 쌓았다. 이후 다양한 정보를 얻어 제품 생산에 집중했고, 조금씩 계약이 이뤄졌다고 한다.
홍 대표는 “해외에서는 대기업이나 중소기업 여부와 상관없이 평등하게 경쟁한다”며 “단기간의 기업 이익을 추구하기보다는 각국 입장에 맞춘 제품 생산에 집중했고, 조금씩 우리 기업의 노력을 해외에서 알아주기 시작했다”고 말했다.
현재 홍 대표는 국내에서는 전통적인 조미김 제조에 기반을 두고, 전 세계인의 입맛에 맞는 조미김을 개발하며 총 15개의 제품을 생산하고 있다. 생산된 제품은 동남아 지역과 유럽으로 수출되고 있으며, 앞으로는 중남미와 아프리카 지역 진출을 목표로 하고 있다.
최근에는 사업 영역을 확대해 음료 분말 전문 제조회사와 함께 건강음료 분말과 건강기능 보완 제품을 개발해 수출을 앞두고 있다. 홍 대표는 “앞으로도 수출 판로 확대에 더욱 박차를 가할 예정”이라며 “우리나라 전통식품인 조미김과 새롭게 개발한 건강기능식품이 세계인의 건강한 식품이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
댓글 0