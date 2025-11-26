“제주 바람을 가른다” 올해 마지막 국제요트대회 개최

27일부터 제주컵 국제요트대회
올해 마지막 요트대회가 제주에서 열린다.
한중일 등 7개국 500여 명 참가
제주특별자치도는 27일부터 30일까지 나흘간 제주시 도두항 일대에서 ‘제1회 제주컵 국제요트대회’를 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 대회에는 중국, 일본, 미국, 러시아 등 7개국 선수단과 관람객 500여 명이 참가한다. 제주도가 주최하고 대한요트협회의 공식 승인을 받은 올해 마지막 대회다.
대회는 27일 등록과 요트 장비 계측을 시작으로, 28일 개막식에 이어 도두항 일원에서 세계 요트인들의 레이스가 펼쳐진다.
도두 오래물광장에서 열리는 개막식 사전 공연으로 도두항 어촌계의 해녀 공연이 진행되며, 제주 출신으로 구독자 170만 명을 보유한 유튜버 히밥도 참석한다.
28일부터 진행되는 경기에는 전 세계적으로 빠르게 성장하는 인기 클래스 중 하나인 J/70 요트가 채택돼 기술력과 팀워크를 겨룬다. 관람객은 대형 요트인 관람정을 무료로 타고 바다에 나가 가까운 거리에서 생동감 있게 요트 경기를 관람할 수 있다.
또한 대회를 찾는 도민과 관광객이 직접 참여하는 무선 조종(RC·Radio Control) 요트 체험 프로그램도 진행된다. 부대행사로는 제주 해양레저를 소재로 한 영화 50편이 출품되는 인공지능(AI) 영화제, 유네스코 인류무형문화유산 해녀 사진전, 남방큰돌고래 생태법인 추진 홍보 부스 등이 마련된다.
요트(yacht)의 어원은 ‘사냥’을 뜻하는 네덜란드어 ‘야흐트(Jacht)’로, 네덜란드 해군이 수심이 얕은 근해에서 해적을 추격하기 위해 사용하던 작고 가볍고 빠른 선박을 가리킨다.
송은범 기자 seb1119@donga.com
