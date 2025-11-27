국내 유일 ‘외국어 분야 특성화’ 사이버대

사이버한국외국어대학교(총장 직무대행 김병철)는 한국외국어대학교의 교육 노하우를 온라인상에 집약해 2004년 개교한 이래 우수 교수진의 체계적인 교육과정과 최첨단 온라인 교육 환경, 학생 중심의 교육 서비스를 통해 국내 유일의 ‘외국어 특성화’ 사이버대학으로 자리매김했다. 최근에는 4차 산업혁명 시대의 핵심인 인공지능(AI) 기술을 선제적으로 교육 콘텐츠에 활용하고 관련 지식을 함양하도록 교육과정에도 반영하는 등 미래 사회를 이끌 인재 양성이라는 대학의 비전 또한 확고히 하고 있다.
사이버한국외대는 학사 과정으로 언어, 사회, 문화, 정치, 경제, 지역학을 아우르는 6개 외국어학부(영어, 중국어, 일본어, 한국어, 스페인어, 베트남·인도네시아)와 실무 전문가 육성에 특화된 사회과학·실용 4개 학부(경영, 산업안전·주택관리, 상담심리, K뷰티) 등 도합 10개 학부를 운영한다. 석사 과정으로 일반대학원(AI & English, 글로벌한국어) 및 TESOL대학원을 운영하고 있다. 이를 토대로 △‘외국어+문화’의 글로벌 특화 교육과정 △‘언어+실용학문’의 융복합 교육과정 △‘실용교육+유망 자격증’ 취득과정의 세 가지 축으로 차별화되고 ‘커리어가 되는’ 교육을 제공한다.
AI 기반의 혁신적 교육과정으로 차별화된 학습 경험 제공
사이버한국외대는 AI 기술이 교육에도 폭넓게 적용되는 경향에 따라 언어공학 분야에서의 혁신을 목표로 지난해 영어학부 AI & English 세부 전공을 개설했다. 또한 올봄 사이버대학 최초로 신규 설치한 일반대학원에 AI & English 학과를 개설해 학부 졸업 후 더 깊은 학문의 연구도 가능하게 했다. 사이버한국외대는 영어를 시작으로 다양한 언어와 AI 교육을 결합한 교과목들을 선보이며 AI를 교육 콘텐츠 구현과 전달에 활용하는 모범 사례를 제시했다. 아울러 AI에 대한 이해도를 높이고 AI 리터러시를 증진하는 데 유용한 내용들을 교과목에 담아 학생들이 차별화된 학습을 경험하도록 했다.
융합교육으로 미래 사회를 여는 실용학문 선도
외국어 능력을 겸비한 각 분야 전문가 양성에 특화된 교육과정은 사이버한국외대의 특장점 중 하나로 꼽힌다.
K뷰티학부는 글로벌 마인드와 국제 표준직무능력을 겸비한 토털 뷰티 전문가와 뷰티 비즈니스, 뷰티 마케팅 전문가를 길러낸다.
산업안전·주택관리학부는 은퇴 후 인생 이모작 설계 붐으로 주목받는 취업 분야 맞춤인 안전컨설팅지도사, 글로벌 산업안전관리사, 안전·보건관리자, 주택관리사를 양성한다.
상담심리학부는 심리·상담 분야 자격증과 직결되는 교육과정은 물론 포용적 다문화 사회를 이끌 다문화사회전문가(2급) 수료증 취득 과정을 운영한다.
경영학부는 경영·회계 분야 전문자격증 및 국가자격증 취득 과정뿐 아니라 AI 마케팅 세부 전공으로 AI 마케터, 유튜브 마케터 & 크리에이터 교육과정을 선보이며 급변하는 환경 속 지식정보기술 기반의 경영 및 마케팅 전문가 육성에 나선다.
최정예 교수진·최첨단 시스템을 통한 ‘명품 교육 서비스’ 실현
사이버한국외대는 이론적 지식과 실제적 경험을 겸비한 국내 최고의 교수진과 최첨단 기술을 기반으로 최적의 온라인 교육 시스템을 구축해 ‘명품 교육 서비스’를 제공하고 있다. 사회적 변화의 흐름과 학생들의 수요를 반영한 특성화된 교육과정을 개발해 학습자 중심의 교육을 실현한다. 각 학부에서는 이론과 실무 양방향을 아우르는 교과목을 구성하고 전공 교과목 이수와 연계한 자격증 및 수료증 취득과정을 운영하고 있다. 언어별 어학능력시험이나 번역사 자격증, 관광통역안내사 자격증, 한국어교원 2급 자격증, 다문화사회전문가 2급 수료증, 산업안전기사, 주택관리사보, 미용사(헤어, 피부, 메이크업, 네일) 등 직무 분야 관련 자격증 취득과정을 통해 학생들은 취업 경쟁력을 강화할 수 있다.
교육 수요자인 학습자 중심의 교육 환경 마련
사이버한국외대는 학생들이 언제 어디서든 안정적이고 편리하게 대학 생활을 할 수 있는 효율적인 교육 환경을 조성하는 데 힘쓰고 있다. 안정적이고 편리한 학습 환경과 개인별 맞춤 학습의 지원을 위해 차세대 글로벌 학습관리시스템(LMS)을 도입하고 최신의 웹표준화 기술을 적용해 홈페이지를 개편, PC, 스마트폰, 태블릿 PC 등 다양한 디바이스와 브라우저를 통해 언제 어디서나 원활하게 학습할 수 있는 통합 교육 환경을 마련했다. 이를 통해 학생들은 시간과 공간의 제약 없이 편하게 온라인 강의를 들을 수 있다. 접속 기기에 관계없이 토론, 팀프로젝트, 커뮤니티 등의 다양한 기능 사용이 가능해 학습자와 교수자의 커뮤니케이션이 더욱 원활해졌고 출석, 과제, 성적관리 등 학습 관리의 편의성도 강화됐다.
사이버한국외대 2026학년도 1학기 신·편입생 모집
사이버한국외대는 12월 1일부터 2026년 1월 15일까지 2026학년도 1학기 신·편입생을 모집한다.
모집 학부는 △영어학부 △중국어학부 △일본어학부 △한국어학부 △스페인어학부 △베트남·인도네시아학부 △경영학부 △산업안전·주택관리학부 △상담심리학부 △K뷰티학부 등 총 10개 학부다.
정원 내 일반전형은 물론 중앙행정기관 소속 공무원이나 지방자치단체, 공사·공단 및 국내 유수 기업 등 위탁교육 협약 체결기관 재직자를 대상으로 하는 산업체 위탁, 부사관·장교 등 직업군인을 대상으로 하는 군 위탁, 학사학위 소지자가 지원할 수 있는 학사편입을 비롯해 북한이탈주민, 부모가 모두 외국인인 외국인, 특수교육 대상자, 기초생활수급자 및 차상위계층 등 다양한 정원 외 특별전형에서 신입생과 2학년·3학년 편입생을 선발한다.
입학 지원은 수능 및 고교 내신 성적에 관계없이 가능하다. 신입학은 국내외 고등학교 졸업(예정) 이상의 학력 소지자 또는 이와 동등 이상의 자격이 인정되는 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 편입학은 2학년 편입학과 3학년 편입학이 있으며 국내외 전문대학 졸업(예정)자 이상 지원이 가능하다. 국내 4년제 대학교 또는 학점인정기관에서 1년 이상 수료하고 35학점 이상을 이수하면 2학년 편입학, 2년 이상 수료하고 70학점 이상 이수하면 3학년 편입학에 지원할 수 있다.
입학 지원은 대학 입학지원센터 홈페이지에서 PC 및 모바일로 가능하다. 모집 기간 내 입학지원센터 홈페이지에서 입학원서를 작성해 제출하고 전형료 납부와 자기소개서 작성, 학업소양검사 응시를 완료한 다음 구비서류를 온라인, 등기우편 등으로 제출하면 된다. 입학전형 평가는 자기소개서 70점, 학업소양검사 30점이며 이를 합산해 고득점자순으로 합격자를 선발한다.
자세한 내용은 대학 입학지원센터 홈페이지에서 확인할 수 있으며 궁금한 사항은 이메일이나 전화, 카카오톡으로 문의하면 된다.
