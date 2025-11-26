내년 ‘세종 일자리 사업’ 참여 어르신 모집

4가지 유형으로 총 4334명 선정
세종시는 내년도 노인 일자리 및 사회활동 지원사업 참여자를 모집한다고 25일 밝혔다. 노인일자리 사업은 노인에게 활동적이고 생산적인 노후생활을 지원하는 노인복지 정책이다.
시니어클럽-노인회 등 현장 접수
이번 모집에서는 4334명의 노인 일자리 참여자를 선정한다. 유형별로는 노인공익활동 2710명, 노인역량활용 1068명, 공동체사업단 228명, 취업알선 328명 등이다.
참여를 희망하는 어르신은 신분증과 3개월 이내 발급한 주민등록등본, 통장 사본, 관련 자격증, 장애등급 확인 서류 등을 준비해 노인 일자리 수행기관을 방문해 신청하면 된다. 노인 일자리 수행기관은 세종시니어클럽, ㈔대한노인회세종시지회, ㈔세종YWCA, 세종종합사회복지관, 종촌종합사회복지관, 케어믹스사회적협동조합 등 9곳이다.
일부 기관은 이동에 어려움을 겪는 어르신들을 위해 면 지역을 중심으로 찾아가는 방문 접수도 병행할 예정이다. 지원 조건 등은 일자리 유형별로 다르다. 읍면동 주민센터에 비치된 홍보물이나 시 누리집 공지사항에 게시된 모집 안내를 확인하면 된다.
이영옥 세종시 보건복지국장은 “노인 일자리는 노인들의 삶에 활력을 더하고, 새로운 소속감을 느끼게 하는 긍정적 역할을 하고 있다”며 “돌봄과 안전 등 사회적 가치를 높일 수 있는 분야로 노인 일자리를 확대해 노인의 사회적 역할을 강화해 나가겠다”고 말했다.
이정훈 기자 jh89@donga.com
