경남도 “AI-방산 등 창업기업 100곳 집중 육성”

창업통합센터 구축해 지원 강화
경남도가 창업 활성화를 위해 컨트롤타워 기능을 강화하고 미래첨단 창업기업 100개사 이상 육성에 나선다. 투자펀드도 2028년까지 1조4000억 원 이상을 조성할 방침이다.
도는 경남창조경제혁신센터를 주축으로 여러 기관에 분산된 창업 지원 기능을 연계·통합해 ‘경남창업통합지원센터’를 구축 및 운영할 계획이라고 25일 밝혔다. 이를 통해 도내 어느 지원기관을 방문하더라도 창업기업의 성장 단계에 맞는 창업 지원 사업을 안내받을 수 있도록 지원할 방침이다. 경남도 관계자는 “각 기관이 참여하는 창업지원협의체와 창업기업 애로를 신속하게 해소하기 위한 ‘창업지원데스크’도 운영해 적극 도울 예정”이라고 말했다.
인공지능(AI), 소형모듈원자로(SMR), 우주항공, 방산 등 미래 첨단산업과 문화·콘텐츠 분야 창업기업 100곳도 집중 육성한다. 연구개발(R&D) 사업화 기획과 혁신기술 권리화를 지원하는 한편 창업기업과 대·중견기업 간 개방형 혁신(오픈이노베이션)을 통한 우수 성과 확산도 지원할 방침이다.
창업투자 및 성장형 우수창업 지원에도 나선다. 창업·벤처기업의 성장 단계별 확장을 위해 내년까지 1조 원 규모의 투자펀드를 조성하고, 2028년까지 1조4000억 원 규모로 확대할 계획이다.
도영진 기자 0jin2@donga.com
