70대 기사가 몰던 택시 사고에 다친 일본인 아기 결국 숨져

  동아일보

  입력 2025년 11월 25일 17시 02분

뉴시스
한국에서 70대 기사가 운전하는 택시를 탔다가 교통사고를 당한 일본인 부부의 아기가 끝내 숨졌다. 경찰은 택시기사에 적용했던 혐의를 변경했다.

서울 용산경찰서는 25일 교통사고처리특례법상 치사상 혐의로 A 씨를 입건해 조사하고 있다고 밝혔다. 아기가 숨졌기 때문에 기존에 적용됐던 교통사고처리특례법상 치상 혐의를 변경했다.

A 씨는 지난달 21일 오후 7시경 서울 용산구 한 도로에서 중앙선을 넘어 반대 방향에서 달려오던 승용차와 충돌한 혐의를 받고 있다.

당시 사고로 택시에 타고 있던 일본인 20대 부부는 골절상을 비롯한 중상을 입었다. 생후 9개월 된 아기는 의식을 잃은 상태로 병원으로 이송됐고, 치료를 받다 지난 19일 세상을 떠났다.

A 씨는 사고 당시 급발진을 주장했으나 경찰 조사에서 페달을 잘못 밟았다며 과실을 인정했다.

다만 A 씨에게서 음주·약물 정황은 발견되지 않았다.

경찰은 현재 구속영장 신청을 검토 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
