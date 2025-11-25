서울 지하철 1~8호선 1노조 “요구 묵살하면 12월12일 전면 파업”

서울 지하철 1~8호선을 운영하는 서울교통공사 제1노조가 다음 달 12일 전면 파업을 예고했다.
민주노총 산하 서울교통공사노동조합은 25일 서울시청 앞에서 기자회견을 열고 “지난 17일로 서울 지방노동위원회 조정 절차는 종료됐고 쟁의 행위 찬반 투표는 압도적 가결로 마무리됐다”며 “이로써 노동조합은 합법적 쟁의권을 확보했으며 언제든 파업에 돌입할 준비를 마쳤다”고 밝혔다.
노조는 “서울시와 사측이 전향적인 자세로 교섭의 장에 나온다면 대화를 마다할 이유는 없다”며 “그러나 노동조합의 요구를 끝까지 묵살하고 판에 박힌 비용 절감·경영 효율화 논리를 꺼내 든다면 오는 12월 12일 전면 파업은 불가피하다”고 말했다.
이어 “노동조합은 12월 12일 총파업 디데이까지 서울시·공사의 입장 변화와 책임 있는 답변을 촉구하기 위해 총력 투쟁을 전개할 계획”이라고 밝혔다. 노조는 그러면서 “오는 27일 서울시청 앞 대규모 총력투쟁 결의대회를 시작으로 대 서울시 투쟁 수위를 높여갈 방침”이라며 “이어 12월 1일을 기해 준법 운행, 법령과 사규·단협에 근거한 ‘안전 투쟁’, 규정에 정한 업무 외 작업 거부 등 준법 투쟁을 개시하고 서울 지하철 주요 역사에서 서울시 규탄 대시민 선전전을 확대해 나갈 계획”이라고 했다.
노조는 서울시를 향해 “경영 혁신을 내세워 무자비하게 강행하는 인력 감축 구조 조정을 즉각 철회할 것을 촉구한다”며 “노동자와 시민의 안전권 보장을 위해 합당한 투자와 대책을 마련할 것을 요구한다”고 밝혔다.
또 “노동조합은 원만한 타결을 위해 마지막까지 대화 노력을 다할 것이지만 서울시와 사측이 노동조합의 정당한 요구를 폄훼하고 끝내 외면한다면 ‘최후 수단’인 총파업을 단호히 결행할 것임을 다시 한 번 밝힌다”고 언급했다.
