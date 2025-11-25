제주 우도서 60대 몰던 승합차 돌진… 보행-동승자 3명 숨지고 10명 부상

제주 제주시 우도에서 60대 운전자가 몰던 승합차가 항구 대합실 방향으로 돌진해 3명이 숨지고 10명이 다치는 사고가 발생했다. 경찰이 고령 운전자 급가속 사고 방지를 위해 페달 오조작 방지 장치 지원 확대 방침을 밝힌 지 하루 만이다.
24일 제주도소방안전본부에 따르면 이날 오후 2시 47분경 우도면 연평리 천진항에서 이모 씨(62)가 운전하던 스타리아 렌터카가 갑자기 항구 대합실 쪽으로 돌진했다. 이 씨는 다른 지역 거주자로, 제주 본섬 성산포항에서 배를 타고 우도로 들어온 뒤 항구를 빠져나오다 사고를 낸 것으로 파악됐다. 차량엔 총 6명이 타고 있었다.
이 사고로 승합차 동승자 최모 씨(60대·여), 관광객 길모(79), 조모 씨(63)가 크게 다쳐 헬기를 타고 병원으로 이송됐으나 사망했다. 중상자 2명은 치료를 받고 있다. 운전자 이 씨와 동승자 2명 등 경상자 8명은 응급처치 후 선박 등을 이용해 병원으로 옮겨졌다.
차량은 보행자와 삼륜차 등과 잇달아 충돌한 뒤 대합실 인근 전신주를 들이받고 멈춰섰다. 천진항은 우도 내 주요 여객선 터미널로, 평소 관광객과 차량이 뒤엉켜 혼잡한 곳이다. 현장 인근에 있던 주민 김모 씨(49)는 “하선한 차량이 사람들이 몰려 있는 방향으로 갑자기 돌진했다”며 “충돌 소리가 연달아 들렸고, 주변 사람들이 쓰러졌다”고 말했다. 경찰은 “이 씨가 음주 상태는 아니었다”며 “내일 국립과학수사연구원과 사고 차량에 대한 감식을 진행할 예정”이라고 밝혔다.
사고 전날인 23일 경찰청은 고령 운전자의 급가속 사고를 막기 위해 페달 오조작 방지 장치 지원을 확대하겠다고 밝혔다. 13일 경기 부천 제일시장에서도 60대 운전자가 몰던 차량이 시장 안으로 돌진해 22명이 사상했다.
댓글 0