189만 유튜버 ‘미미미누’ 협업업체 파산…수험생 돈 떼일 위기

교육 관련 콘텐츠를 주로 제작하는 189만 유튜버 ‘미미미누’와 협업해왔던 교육 관련 애플리케이션(앱) 업체가 파산해 이용자들이 금전적 손해를 볼 우려에 처했다.
24일 유튜브 미미미누 채널 운영자는 “파트타임스터디 운영사 스터디워크 파산 및 보증금 반환 지연에 사과드린다”고 밝혔다.
파트타임스터디는 수험생 등이 보증금을 걸고 공부 목표 시간 등을 달성하면 보증금에 추가금을 더해 돌려받는 앱이다.
미미미누 채널 측은 “오늘 갑작스럽게 파트타임스터디 홍보팀으로부터 서비스 운영 종료 안내 메일을 받았고 곧바로 구체적인 상황 설명을 요청드렸으나, 담당자 퇴사로 답변을 받지 못했다”며 “공식 홈페이지를 통해 서비스를 운영하던 스터디워크가 파산 절차를 진행하게 돼 가입자분들의 보증금 환급이 채권자 등록 절차로 넘어가 지연되고 있다는 사실을 인지했다”고 했다. 이어 “우선 신규 가입자 피해라도 막기 위해 채널 내 광고부터 빠르게 삭제조치했다”고 했다.
미미미누 채널은 이 업체와 협업해 사용자가 업체에 맡기는 보증금을 추가로 제공하는 판촉활동을 벌여온 것으로 알려졌다.
미미미누 채널에 따르면 해당 업체는 기존 이용자 보증금 및 보상금 등을 반환하기 위해 채권자 등록 절차를 진행 중이다.
실제로 온라인 상에서는 보증금을 냈던 수험생들이 채권자 등록 절차와 보증금 일부를 반환 받은 사례 등을 공유하고 있다. 한 이용자는 “보증금 전체 20만 원 중 10만 원만 보상받았고 나머지는 받을 수 없을 것 같아 채권 등록을 했다”고 하소연했다.
미미미누 채널 측은 “해당 서비스 광고 집행 전 사업자 등록 상태 및 서비스 운영 실체, 보증금 환급 모델 및 서비스 검증, 해당 업체 대표, 이사 등과 각각 2회 이상 직접 대면해 부정 이슈 등을 확인했다”며 “광고 집행 완료 후 발생한 업체 내부 경영 악화까지는 파악하기 어려웠다”고 설명했다.
이어 “현재 계속해서 주요 관계자분들과 연락을 시도 중이며, 구체적인 답변을 듣는대로 추가 공지를 할 것”이라고 했다.
