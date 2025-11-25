대전 ‘청년 행정체험연수’ 참여자 80명 모집

내년 1월 시청-공사 등 19곳 배치
대전시는 2026년 동계 기간 시청, 사업소, 공사·공단과 출자·출연기관에서 공공기관 실무를 경험할 수 있는 ‘청년 행정체험연수’ 참여 청년 80명을 모집한다고 24일 밝혔다.
현재 본인 또는 직계존속이 대전시에 주민등록이 되어 있는 만 18세 이상 39세 이하 청년이면 누구나 지원할 수 있다. 사회·경제적 취약계층의 참여 기회를 보장하기 위해 특별선발 유형도 마련됐다.
모집 유형별 인원은 특별선발 32명, 일반선발 48명이다. 특별선발 대상은 국민기초생활수급자(본인 또는 자녀), 차상위계층(본인 또는 자녀), 등록장애인(본인), 등록 한부모가족(본인 또는 자녀), 국가유공자(본인 또는 자녀)다. 일반선발은 특별선발을 제외한 나머지 신청자를 대상으로 한다.
신청은 12월 1일 오전 9시부터 7일 오후 6시까지 대전청년포털을 통해 온라인으로 접수시키면 된다. 선발은 전산 추첨 방식으로 진행된다. 결과는 12월 12일 오후 6시 대전청년포털을 통해 발표한다. 선발자(대기자 포함)를 대상으로 신청 자격과 특별선발 유형 자격 검증을 실시한다. 자격 부적격자나 근무 포기자가 발생할 경우 12월 22일 오후 6시에 추가 선발자를 발표한다. 선발된 청년들은 2026년 1월 12일부터 2월 5일까지 19일간 19개 부서(기관)에 배치된다.
김태영 기자 live@donga.com
