‘교통지옥’ 강남 사거리에 “AI 꼬리물기 단속장비” 도입된다

경찰이 AI(인공지능) 영상 분석 기술을 활용해 교차로 ‘꼬리물기’를 자동 단속하는 무인교통단속 장비를 처음 도입한다. AI 기반 교통 통제 시스템이 실제 현장 단속에 적용되는 첫 사례로, 상습 정체 구간 중심의 교통 흐름 개선과 사고 예방 효과가 기대된다.
24일 경찰청(청장 직무대행 유재성)은 12월부터 서울 강남구 국기원사거리에서 ‘교차로 꼬리물기 신규 무인교통단속장비’ 시범운영에 나서 3개월간 계도 중심 단속을 실시한다고 밝혔다.
단속 대상은 ‘정차금지지대(빗금친 사각 구역)’가 표시된 교차로에서 녹색 신호에 진입했더라도 적색 신호로 바뀐 뒤 일정 시간 안에 빠져나가지 못하고 교차로 안에 머무는 차량이다. 다만 교통사고나 차량 고장 등 불가피한 긴급 상황으로 정차한 경우는 단속 대상에서 제외된다.
경찰청은 이번 시범운영을 시작으로 2026년에는 상습 정체 교차로 10곳에 꼬리물기 단속 장비를 추가로 설치하고, 2027년부터는 전국으로 확대한다는 계획이다.
경찰청 관계자는 “녹색 신호만 보고 무턱대고 교차로에 진입하거나 ‘나만 빨리 가겠다’는 작은 이기심이 국민의 안전을 위협한다”며 “얌체 운전을 강력히 단속해 교통 흐름을 원활하게 하고 사고를 예방하겠다”고 말했다.
● ‘초록불’만 보지 말고 ‘앞차’까지 꼭 확인해야
하지만 운전자 사이에서는 “녹색불에 진입했는데 앞에서 갑자기 정체가 생기면 그것도 꼬리물기냐”는 반발도 나온다.
이와 관해 경찰청 관계자는 기자와의 통화에서 “초록불만 보지 말고, 앞차를 반드시 확인해야 한다”고 짚으며 “교차로가 녹색 신호라고 하더라도 앞쪽 정체 상황을 꼭 확인한 뒤 진입해 달라”고 당부했다.
그러면서 “도로교통법 제25조의 5항은 신호기가 녹색등 점멸이 되더라도 도로의 상황에 따라 통행에 방해가 된다면 교차로에 들어가서는 안된다고 규정하고 있다”고 설명했다.
서울처럼 정체가 심한 지역에서는 꼬리물기·끼어들기가 반복되며 교통경찰의 수동 단속만으로는 한계가 있다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.
실제로 지난 4일 서울경찰청 특별 단속에서는 252건이 적발됐고, 이 중 끼어들기가 132건, 꼬리물기가 94건이었다. 경찰이 파악한 전국 ‘꼬리물기 상습 발생 핵심 교차로’는 883곳에 달한다.
이번에 도입되는 무인단속 장비는 경찰청 폴리스랩이 개발한 향상된 AI 영상 분석 기술이 적용돼, 차량 번호·위치·머무른 시간을 자동 인식하도록 설계됐다. 경찰은 이같은 AI 기반 상시 감시망과 현장 단속, 시민 제보를 함께 활용해 ‘교차로 병목 관행’을 줄이겠다는 방침이다.
다만 단속 기기의 오류 가능성과 초기 불편을 고려해 3개월간 계도 기간을 둔다고 덧붙였다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0