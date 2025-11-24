25일 연세대 국제캠에서 열리는 섬 디자인 포럼

인천시는 25일 연수구 송도국제도시에 있는 연세대 국제캠퍼스에서 ‘인천 섬 디자인 포럼’을 연다. ‘섬에서 미래를 찾다’를 주제로 열리는 이번 포럼은 인천 섬의 정체성과 자원을 이용해 지역 발전에 필요한 미래 전략을 모색할 계획이다.
1세션의 주제는 ‘인천 섬, 창의의 길을 열다’로, 임철희 창의도시지원단장이 시의 정책을 소개한다. 윤선영 인천가톨릭대 교수는 섬의 문화·창의적 자원을 활용한 지역 발전 가능성을 제시한다.
‘섬, 미래를 찾다’를 주제로 열리는 2세션에선 인천 섬에 적용할 수 있는 디자인·브랜딩 전략을 다룬다. 김성천 시디알어소시에이츠 대표가 인천 섬 통합디자인 개발의 개요와 추진 방향을 설명한다. 홍경수 아주대 문화콘텐츠학과 교수는 전남 신안군의 성공적인 섬 브랜딩 사례를 소개한다. 김인겸한국공공브랜드진흥원 사무총장은 경북 울릉도의 브랜드 ‘울루랄라 브랜딩’ 구축 경험을 기반으로 성공적인 전략을 다양한 관점에서 살펴본다.
3세션은 ‘고립에서 연결로-섬의 내일을 말하다’를 주제로 전문가가 인천 섬 통합디자인의 방향성과 전략에 대해 논의한다. 이를 추진하는 과정에서 고려해야 할 정책적 방향 등에 대해 토론할 예정이다.
시 관계자는 “인천 앞바다에 펼쳐져 있는 섬의 숨겨진 가치와 매력을 발견하고, 새로운 발전 가능성을 모색하기 위해 포럼을 기획했다”며 “시민은 누구나 현장에서 자유롭게 입장할 수 있다”고 말했다.
