부산 다대포역에 ‘달리기 쉼터’ 만든다

부산시는 4억6000만 원 예산을 투입해 내년에 두 곳의 러너스테이션을 조성한다고 18일 밝혔다.
1호 조성 후보지는 사하구 부산도시철도 다대포해수욕장역으로 잠정 확정됐다. 시 관계자는 “시설을 역사 내부에 조성할지, 외부 유휴공간에 둘지 부지를 결정하는 단계”라고 말했다. 러너스테이션은 러너에게 훈련 편의를 제공하기 위한 시설로, 달리기 거점에 물품 보관함과 탈의실 등을 갖춘 공간이다. 서울지하철 5호선 여의나루역에서 운영 중인 ‘여의나루역 러너스테이션’이 대표적이며, 최근 서울에 잇따라 같은 시설이 들어서고 있다.
애초 시는 수영구 민락역도 유력 후보지로 검토했다. 하지만 해당 공간에 소방·전기 시설이 많아 이설이 어렵다는 지적이 제기돼 제외됐다. 시 관계자는 “다대포역에 시설을 우선 조성하고, 다른 장소는 계속 검토할 예정”이라고 말했다.
서부산권에 1곳이 확정되면서 2호 시설은 동부산권에 설치될 것이라는 예상이 나온다. 부산항북항친수공원과 센텀시티역, 부산시민공원, 해운대해수욕장 등이 후보지로 거론된다. 전원석 부산시의원은 최근 행정사무감사에서 북항친수공원의 유휴 공간을 활용해 러너스테이션을 조성할 것을 부산시와 부산시설공단 등에 제안했다.
