대구 소식지 ‘팔공메아리’… ‘소통어워즈’ 대상 선정

대구 동구는 자체 소식지 ‘팔공메아리’가 최근 열린 ‘제18회 대한민국 소통어워즈’에서 기초지방자치단체 부문 대상을 받았다고 17일 밝혔다.
대한민국 소통어워즈는 한국인터넷소통협회가 주관하고 과학기술정보통신부와 산업통상부 등이 후원한다. 고객 및 주민과의 소통 성과가 우수한 기관을 선정해 수여하는 상이다.
팔공메아리는 올해 어린이 신문을 창간하고, 지난해부터 어르신 전용 ‘팔공메아리 큰 책’을 발행하는 등 전 세대를 아우르는 소통 시도가 높은 평가를 받았다. 어린이 기자단 활동, ‘동구 추억 한 조각’ 코너 운영 등도 좋은 점수를 얻었다.
팔공메아리는 지난해 대한민국 커뮤니케이션 대상에서 인쇄사보 공공부문 국회 행정안전위원장상을, 올해 기획·디자인 부문 우수상을 수상하는 등 매년 성과를 이어가고 있다.
윤석준 동구청장은 “팔공메아리는 늘 새로운 시도로 주민들과 소통하고 있다”며 “어린이 신문은 아이들의 시선에서 본 동구의 모습을 담고 있다. 앞으로도 주민들이 늘 읽고 싶고 보고 싶은 소식지가 될 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.
장영훈 기자 jang@donga.com
