“광주 AI교육박람회서 ‘미래 교실’ 만나보세요”

21~22일 개최… 특별강연도 진행
광주시교육청은 21, 22일 광주 서구 치평동 김대중컨벤션센터에서 ‘2025 AI광주미래교육 박람회’를 개최한다.
이번 박람회는 ‘인공지능 시대, 상상을 현실로’를 주제로 AI광주미래교육의 방향을 공유하고, 수업 혁신 사례와 교육기술(에듀테크) 활용 방안을 학교 현장에 확산하기 위해 마련됐다.
박람회는 소설가 김영하 작가의 ‘AI 시대, 인간다움과 창의성’ 기조 강연과 한양대 한재권 교수의 ‘로봇과 함께할 세상’ 특별 강연으로 문을 연다. 광주형 미래교실 모델인 ‘AI팩토리’를 통해 교사와 학생이 함께 수업을 운영하는 과정을 직접 볼 수 있다.
초등 부문에서는 이한솔·류승현 교사가 ‘역사 퀴즈 챔피언십을 통한 학습 내용 확인하기’ 수업을, 중학교 부문에서는 박새실·박혜인 교사의 ‘거리 변화에 따른 빛의 세기 실험 설계’, 김은지·유화선 교사의 ‘존중하는 글쓰기를 위한 자료 수집 및 내용 조작하기’ 등이 실연된다. 시교육청이 개발한 ‘광주아이온(AI-ON)’ 부스에서는 AI·디지털 기반 학생 맞춤형 수업 체험 프로그램도 제공된다.
국내외 빅테크 기업 60여 곳도 참여해 AI와 에듀테크 관련 전시 부스를 운영한다. 관람객은 전시·체험 부스에서 스탬프 3개 이상을 모으고 설문에 참여하면 소정의 기념품을 받을 수 있다. 시교육청은 이번 박람회를 통해 AI 기술과 인간다움이 조화를 이루는 ‘광주형 미래교육’ 모델을 확산해 나갈 계획이다.
정승호 기자 shjung@donga.com
