[영등포구] “10분 후 주정차 단속합니다”

불법 주정차 단속 예고 문자알림 인기
영등포구(구청장 최호권)의 ‘주정차 단속 사전예고 문자알림서비스’가 구민들로부터 큰 호응을 얻고 있다. 폐쇄회로(CC)TV 단속구역에 주정차한 운전자에게 10분 후 단속 예정임을 문자로 안내하는 것. 잠시 주차한 운전자에겐 과태료를 유예하고, 자발적인 차량 이동을 유도한다.
서비스 가입 인원은 28만여 명으로, 월평균 6000건의 단속 사전예고 문자가 발송되고 있다. 영등포구에 등록된 차량이 14만2000여 대임을 고려하면 많은 구민이 서비스에 가입해 혜택을 누리고 있는 셈이다.
구는 올 상반기 안내 현수막을 설치하는 등 홍보를 펼친 결과 지난해보다 가입자가 1만2000여 명 증가했다. 하반기에는 민방위 교육생 3500여 명을 대상으로 찾아가는 현장 홍보를 실시해 단기간에 1000여 명이 가입했다. 구민들의 서비스 만족도는 상당한 편이다.
서비스 신청은 △‘주정차 단속 알림서비스 통합가입 도우미’ 앱 △누리집 △구청 주차문화과 방문을 통해 할 수 있고, 구민 외에도 신청가능하다.
최 구청장은 “더 많은 구민이 서비스를 이용해 불편을 줄이고 안전한 교통환경 조성에 함께하길 바란다”고 말했다.
