“5년 만에 20억 상승”…야신 김성근 감독, 성수동 건물로 ‘대박’

총 80억 원에 두 필지 일괄 매입…현재 가치 100억 추산
서울숲 인근 개발 호재·상권 확장 반영
(서울=뉴스1) 윤주현 기자 = 전 야구감독 김성근(84)이 매입한 성수동 두 건물이 5년 만에 약 20억 원 상승한 것으로 추정된다. 개발 호재와 서울숲 인근 상권 확장세가 반영된 결과로 풀이된다.
16일 빌딩로드부동산 중개법인에 따르면 김 감독은 지난 2020년 1월 성동구 성수동1가 준주거지역 일대의 노후 건물과 필지를 각각 43억 원, 37억 원에 전액 현금으로 매입했다.
김 감독이 아내 명의로 매입한 건물은 1993년 준공된 노후 건물로, 당시 토지 평당가는 약 8615만 원으로, 3.3㎡ 기준 약 2610만 원 수준이었다. 같은 시기 김 감독 본인 명의로 매입한 필지에는 1년 후 4층 규모의 신축 주택이 들어섰다. 두 필지를 동시에 확보하며 평균 매수 단가를 낮춘 투자 효과를 본 것으로 평가된다.
해당 건물은 2호선 뚝섬역에서 도보 3분 거리에 위치한다. 서울숲과 아뜰리에길 상권 사이 입지에 자리해 생활 인프라가 우수하다. 또 825가구 규모의 ‘서울숲아이파크리버포레’ 1차 단지가 지난해 12월 입주를 시작했으며, 다음 달 준공 예정인 2차 단지가 필지 앞을 지나는 신규 동선을 형성할 것으로 예상된다. 이러한 개발 호재가 시세에 반영된 것으로 관측된다.
이전 매도인들의 시세차익도 눈에 띈다. 아내 명의 건물의 기존 소유자는 2016년 22억 2500만 원에 매수한 뒤 2020년 43억 원에 매도해 3.3㎡ 기준 평당 약 2610만 원에서 약 4515만 원으로 4년 만에 상승했다.
김 감독 명의 건물의 매도인은 배우 이시영(43)으로, 2019년 17억 원에 매입해 2020년 37억 원에 매도하며 3.3㎡ 기준 평당 약 2575만 원에서 약 4091만 원으로 상승, 약 20억 원의 시세차익을 거둔 것으로 추정된다. 성수동 아뜰리에길 상권이 막 상승세를 타기 시작하던 시기에 투자 수요가 몰린 것으로 해석된다.
최근 성수동 일대 거래사례를 보면 상승 흐름이 더욱 뚜렷하다. 서울숲 길(12m 도로)을 끼고 있는 노후 건물의 경우 2024년 7월 평당 약 3636만 원에 거래된 데 이어, 올해 9월에는 각각 평당 약 4909만 원, 4515만 원에 연이어 거래된 사례가 확인됐다.
도로 조건, 건물 연식, 유동 인구 등을 반영한 김성근 감독 부부 소유 두 필지의 현재 추정 평균 매수 단가는 약 1억 200만 원 수준이다. 전체 시세는 약 100억 원에 달해 4년 만에 20억 원의 시세차익이 예상된다.
김경현 빌딩로드부동산 중개법인 팀장은 “인근 서울숲아이파크포레 1차 아파트 입주와 2단지 준공 호재를 반영했을 때, 김성근 감독 부부 소유 두 필지는 4년 만에 약 20억 원의 시세차익을 본 것으로 분석된다”고 말했다.
