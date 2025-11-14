“세계 1위 등극” JYP, 타임 선정 지속가능 성장기업 정상 올라

JYP엔터테인먼트가 미국 타임(TIME)과 독일 시장조사기관 스태티스타(Statista)가 발표한 ‘2026년 세계 최고의 지속가능 성장기업’에서 전 세계 500개 기업 중 1위를 차지했다. 지난해 3위였던 JYP는 올해 두 단계 상승하며 한국 기업 최초로 글로벌 순위 정상에 이름을 올렸다.
● 어떻게 1위가 됐나… “전 부문 고른 성과”
타임과 스태티스타는 12일(현지 시간) ‘2026년 세계 최고의 지속가능 성장기업’(World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026)을 발표했다. 평가 방식은 매출 성장률, 재무 안정성, 환경 영향 등 3개 핵심 지표를 동일 비중으로 적용해 100점 만점 기준으로 점수를 산정한다.
JYP는 성장률·재무 건전성·환경 영향 모든 항목에서 고른 성과를 기록하며 97.59점을 얻었다. 타임은 JYP의 산업군을 ‘테크놀로지·미디어&서비스(Technology, Media & Services)’로 분류했다.
● 글로벌 상위권 경쟁자들은 누구였나
2위는 터키 의류 기업 마비(Mavi·97.52점), 3위는 인도 의료공학 기업 사이언트(Cyient·96.57점)가 뒤를 이었다. 이어 △대만 반도체 유통사 WT 마이크로일렉트로닉스 △네덜란드 보험 그룹 ASR 네덜란드 △미국 반도체·IT 기업 엔비디아(NVIDIA)가 4∼6위권에 포함됐다.
100위 안에 든 한국 기업은 JYP 외에 의료기술 기업 JMT(77위), 카카오(85위)까지 총 3곳이다.
● “모든 지표 우수한 드문 기업”… 스태티스타의 평가
스태티스타는 “JYP는 모든 평가 항목에서 뛰어난 성과를 보인 드문 기업”이라며 “재무적 안정성과 환경 측면을 동시에 충족하는 사례는 많지 않다”고 설명했다.
다만 JYP는 최근 발표한 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 16% 감소하는 등 실적은 기대에 미치지 못한 것으로 나타났다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
