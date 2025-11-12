10돈 금목걸이 차고 줄행랑 男중학생, 女화장실서 붙잡혀

대전의 한 금은방에서 금목걸이를 훔쳐 달아난 혐의를 받는 중학생이 검찰에 넘겨졌다. 학생은 금은방에서 150m가량 떨어진 여자화장실에서 붙잡혔다. 학생은 범행 당시 생일이 지난 만 14세로, 촉법소년 해당하지 않는 것으로 파악됐다.
대전 유성경찰서는 절도 혐의로 A 군(14)을 송치했다고 12일 밝혔다. A 군은 9월 22일 오후 7시 28분경 대전 유성구 노은동의 한 금은방에서 780만 원 상당의 10돈짜리 금목걸이를 살 것처럼 착용한 뒤 도주한 혐의를 받고 있다.
A 군은 금은방 업주에게 가짜 금목걸이와 함께 “진품 여부를 확인해 달라”며 접근한 것으로 알려졌다. 이어 “10돈짜리 목걸이를 사겠다” “목걸이를 착용해 보겠다”라고 말한 것으로 전해졌다. 이후 A 군은 매장에 있던 10돈짜리 금목걸이를 목에 걸고 거울을 보더니 갑자기 달아났다. 업주는 곧장 경찰에 신고했다.
A 군은 숨은 지 5분도 채 안 돼 현행범으로 검거됐다. A 군은 피해 업소에서 약 150m 떨어진 건물의 여자화장실에서 숨어있던 것으로 파악됐다. A 군은 범행 당시 생일이 지난 만 14세여서 촉법소년이 아닌 것으로 조사됐다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
