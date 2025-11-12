10돈 금목걸이 차고 줄행랑 男중학생, 女화장실서 붙잡혀

채널A

A 군은 금은방 업주에게 가짜 금목걸이와 함께 “진품 여부를 확인해 달라”며 접근한 것으로 알려졌다. 이어 “10돈짜리 목걸이를 사겠다” “목걸이를 착용해 보겠다”라고 말한 것으로 전해졌다. 이후 A 군은 매장에 있던 10돈짜리 금목걸이를 목에 걸고 거울을 보더니 갑자기 달아났다. 업주는 곧장 경찰에 신고했다.