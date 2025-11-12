“사회공헌, 이제 데이터로 본다”…사랑의열매 플랫폼 출범

사랑의열매 사회복지공동모금회(회장 김병준)가 11일 서울 중구 페럼타워에서 ‘2025 기업사회공헌 컨퍼런스’를 열고, 국내 최초의 통합형 사회공헌 데이터 플랫폼 ‘사랑의열매 사회공헌 정보플랫폼’을 공식 공개했다.
이번 행사는 데이터 기반 협력과 플랫폼 시대의 사회공헌 방향을 논의하기 위해 마련됐으며, 기업과 비영리기관, 학계 전문가 등 300여 명이 참석했다.
● “플랫폼 시대의 사회공헌, 데이터와 연결로 임팩트를 디자인하다”
이날 컨퍼런스는 ‘플랫폼 시대의 사회공헌 : 데이터와 연결로 임팩트를 디자인하다’를 주제로 진행됐다.
이재열 서울대 교수의 기조강연 ‘플랫폼 시대의 사회공헌 : 연결의 힘, 협력의 가치’를 시작으로, 첫 세션에서는 한우재 숭실대 교수를 좌장으로 아모레퍼시픽, 한국토지주택공사(LH), 함께일하는재단 관계자가 패널로 참여해 지속가능한 사회공헌 생태계를 위한 플랫폼의 역할을 논의했다.
이어진 두 번째 세션에서는 현대자동차그룹, 신한금융그룹, 유한양행이 대표 사회공헌 사례와 사회적 가치 창출 전략을 공유했다.
마지막 패널토론 ‘연결이 만든 변화’에서는 신현상 한양대 교수를 좌장으로 기업·학계·문화예술계 관계자들이 참여해 데이터 기반 협력 구조와 플랫폼 활용 모델을 제시했다.
● ‘사랑의열매 사회공헌 정보플랫폼’ 첫 공개…사회공헌 데이터 허브 출범
이번 컨퍼런스의 하이라이트는 ‘사랑의열매 사회공헌 정보플랫폼’ 첫 공개였다.
해당 플랫폼은 기업의 사회공헌 현황과 기부·배분 데이터를 통합 관리해, 국내외 사회공헌 트렌드와 분석 자료를 한눈에 볼 수 있는 민간 최초의 사회공헌 데이터 허브로 평가받는다.
기존에는 기업의 지속가능경영보고서, 국세청 공시, 비영리기관 사업보고서 등 정보가 분산돼 있어 전체 현황을 파악하기 어려웠다.
사랑의열매는 이를 해결하기 위해 국세청 법인 기부금 신고정보, 금융감독원 전자공시(DART), 공공기관 경영공시(ALIO) 등 공신력 있는 데이터와 사랑의열매 자체 기부·배분 데이터를 통합 구축했다.
이를 통해 ▲1000여 개 사회공헌 현황 ▲사랑의열매로부터 1000만 원 이상 지원받은 전국 5000여 개 비영리 파트너기관 정보 ▲지정기탁사업 내역 ▲주제·지역별 배분사업 등 사회공헌의 전 과정을 데이터로 추적할 수 있다.
김병준 사랑의열매 회장은 “사랑의열매는 기업의 사회공헌 파트너이자 사회문제 해결의 허브로서, 이번 플랫폼을 통해 사회공헌의 흐름을 데이터로 연결하고 투명하게 공유하겠다”고 말했다.
‘사랑의열매 사회공헌 정보플랫폼’은 누구나 이용할 수 있으며, 11월 한 달간 시범운영(가오픈) 기간을 거쳐 12월 정식 오픈 예정이다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
