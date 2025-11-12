노만석 검찰총장 대행 하루 휴가 뒤 출근…거취 표명 없이 묵묵부답

대장동 개발사업 특혜 의혹 항소 포기를 두고 검찰 내부에서 사퇴 압박을 받고 있는 노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장)이 하루 휴가를 마치고 12일 업무에 복귀했다. 노 권한대행은 이날 거취와 관련한 취재진의 질문에 침묵으로 일관했다.
노 권한대행은 이날 오전 8시 40분경 서울 서초구 대검찰청에 출근했다. 검은색 정장 차림에 넥타이를 매지 않고 셔츠 윗단추를 푼 모습이었다.
그는 ‘용퇴 요구에 대한 입장이 있나’, ‘이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들었나’, ‘용산과 법무부 관계를 고려했다는 게 어떤 의미인가’, ‘법무부에서 항소 포기 지시를 받지 않았는데 스스로 내린 판단인가’ 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 답변 없이 사무실로 들어갔다.
검찰 내부에서는 노 권한대행이 항소 포기 결정을 내린 경위를 명확히 밝혀야 한다는 목소리가 나오고 있다. 노 권한대행은 10일 대검 과장들과의 면담 자리에서 “이 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 3가지 선택지를 제시했는데, 모두 항소를 포기하는 내용이었다”고 설명한 것으로 전해졌다. 정성호 법무부 장관은 “신중히 판단해 달라”는 의견만 전달했을 뿐 지침을 준 적이 없다는 입장이지만, 노 권한대행은 “법무부가 항소를 우려했다”는 취지로 설명해 양측 주장이 엇갈리고 있는 것이다.
노 권한대행의 사퇴를 촉구하는 목소리도 커지고 있다. 노 권한대행은 전날 하루 휴가를 내고 거취를 두고 고심한 것으로 알려졌다. 앞서 대검 과장 및 연구관들과의 면담 자리에서는 “시간을 달라”며 “나는 (자리에) 욕심이 없다”고 자진 사퇴를 시사하는 발언을 한 것으로 전해졌다. 다만 법무부는 노 권한대행의 사퇴가 불필요하다는 입장인 것으로 알려졌다.
