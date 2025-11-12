동아일보

노만석 검찰총장 대행 하루 휴가 뒤 출근…거취 표명 없이 묵묵부답

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 12일 09시 03분

코멘트

글자크기 설정

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com
크게보기
노만석 검찰총장 직무대행이 12일 서울 서초구 대검찰청으로 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com
대장동 개발사업 특혜 의혹 항소 포기를 두고 검찰 내부에서 사퇴 압박을 받고 있는 노만석 검찰총장 권한대행(대검찰청 차장)이 하루 휴가를 마치고 12일 업무에 복귀했다. 노 권한대행은 이날 거취와 관련한 취재진의 질문에 침묵으로 일관했다.

노 권한대행은 이날 오전 8시 40분경 서울 서초구 대검찰청에 출근했다. 검은색 정장 차림에 넥타이를 매지 않고 셔츠 윗단추를 푼 모습이었다.

그는 ‘용퇴 요구에 대한 입장이 있나’, ‘이진수 법무부 차관으로부터 수사지휘권에 대한 언급을 들었나’, ‘용산과 법무부 관계를 고려했다는 게 어떤 의미인가’, ‘법무부에서 항소 포기 지시를 받지 않았는데 스스로 내린 판단인가’ 등을 묻는 취재진의 질문에 아무런 답변 없이 사무실로 들어갔다.

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com
노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com

검찰 내부에서는 노 권한대행이 항소 포기 결정을 내린 경위를 명확히 밝혀야 한다는 목소리가 나오고 있다. 노 권한대행은 10일 대검 과장들과의 면담 자리에서 “이 차관이 항소에 대한 우려를 전달하며 3가지 선택지를 제시했는데, 모두 항소를 포기하는 내용이었다”고 설명한 것으로 전해졌다. 정성호 법무부 장관은 “신중히 판단해 달라”는 의견만 전달했을 뿐 지침을 준 적이 없다는 입장이지만, 노 권한대행은 “법무부가 항소를 우려했다”는 취지로 설명해 양측 주장이 엇갈리고 있는 것이다.

노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com
노만석 검찰총장 직무대행이 12일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 홍진환 기자 jean@donga.com
노 권한대행의 사퇴를 촉구하는 목소리도 커지고 있다. 노 권한대행은 전날 하루 휴가를 내고 거취를 두고 고심한 것으로 알려졌다. 앞서 대검 과장 및 연구관들과의 면담 자리에서는 “시간을 달라”며 “나는 (자리에) 욕심이 없다”고 자진 사퇴를 시사하는 발언을 한 것으로 전해졌다. 다만 법무부는 노 권한대행의 사퇴가 불필요하다는 입장인 것으로 알려졌다.

#노만석#검찰총장#대장동
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스