“포카칩 한봉지에 감자 0.6개” 유튜버 실험에…오리온 해명은[e글e글]

한 유튜버가 “포카칩 한 봉지엔 감자 0.6개가 들어 있다”는 실험 결과를 공개하자, 제조사 오리온이 “실제론 1개 이상 들어간다”며 해명에 나섰다. 오리온은 감자칩 제조 과정에서 발생하는 수분 손실과 가정 환경과의 차이를 이유로 들었다.
● 유튜버 제로비, 직접 감자 썰어 ‘포카칩 실험’ 나서
유튜버 제로비는 지난 6일 ‘포카칩엔 감자가 몇 개나 들어갈까’라는 제목의 영상을 올렸다. 그는 “포카칩에는 과연 감자가 얼마나 들어갈까 궁금했다”고 설명하며 실험을 시작했다.
제로비는 포카칩 중 가장 큰 조각을 기준으로 지름을 측정해, 비슷한 크기의 감자 3개(총 998g)를 준비했다. 포카칩이 껍질째 튀겨지는 점을 고려해 껍질을 그대로 둔 채 채칼로 1.5~2㎜ 두께로 썰고, 전분 제거를 위해 물에 담근 뒤 데쳐서 기름에 튀겼다. 마지막으로 소금 간을 더해 실제 포카칩과 유사한 형태로 완성했다.
● “감자 0.6개 vs 1.5개”…유튜버 실험 결과 두고 오리온 ‘댓글 해명’
실험 결과 감자 3개에서 나온 감자칩의 총 무게는 324g이었다. 감자 한 개당 약 108g의 칩이 만들어진 셈이다. 이를 기준으로 66g짜리 포카칩 한 봉지에는 감자 0.6개가 들어간다는 계산이 나왔다.
그러자 오리온은 공식 유튜브 계정으로 직접 댓글을 남기며 “실제와 다르다”고 해명했다. 오리온 연구원은 “66g 포카칩 한 봉지에는 200g짜리 감자가 1~1.5개 들어간다”며 “생감자에는 80~85%의 수분이 포함돼 있는데, 얇게 썰어 튀기는 과정에서 대부분 수분이 날아간다. 단순 계산만으로도 감자 300g 정도가 필요하다”고 밝혔다.
● 오리온 “실험 환경 달라”
오리온 연구원은 “튀긴 후 수분 일부가 기름으로 대체되고 제조 중 일정 손실이 발생한다”며 “이런 점을 감안하면 실제로는 약 220g 이상, 감자 한 개가 넘는 양이 사용된다”고 설명했다
또 “가정에서 튀길 때는 공장 설비와 환경이 달라 데침 정도나 튀김 온도, 시간 등에 따라 기름 흡수량이 달라진다”며 “이로 인해 필요한 감자 양이 실험 결과보다 적게 계산된 것 같다”고 덧붙였다.
현재 해당 영상은 조회 수 600만 회, 댓글 2400개 이상이 기록돼 온라인에서 화제를 모으고 있다. 누리꾼들은 “검증이 흥미롭다”, “투명한 실험이다”, “기름값과 인건비 등을 생각하면 사 먹는 게 나을 거 같다”, “오리온 해명이 이해간다” 등 다양한 반응을 보였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
