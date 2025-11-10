한동훈 “허위사실 유포 사과 거부한 정성호, 형사고소할 것”

국민의힘 한동훈 전 대표는 10일 정성호 법무부 장관이 자신에 대한 허위사실을 유포하고도 사과를 거부했다며 “명예훼손 혐의로 형사고소하고 민사상 손해배상도 청구할 것”이라고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 오후 자신의 페이스북에 “정 장관은 오늘 제가 충분한 사과의 기회를 줬음에도 사과하지 않았다”며 이같이 올렸다. 앞서 정 장관은 같은 날 오전 출근길 도어스테핑에서 대장동 개발 비리 사건 관련 검찰이 항소를 포기한 뒤 한 전 대표가 “검찰이 자살했다”고 비판한 데 대해 “본인은 어떻게 했느냐, 윤석열 (전) 대통령 징계 사건과 관련해 1심에서 승소했는데 항소심 본인이 (법무부)장관 취임하자마자 변호인을 바꿔서 침대 축구하듯이”라며 “그리고 대법원에 상고 포기하겠다고 했다”고 주장했다.
이에 한 전 대표는 이날 오전 페이스북 글에서 ”그 징계소송은 제가 관여하지도 않았고 그 상고포기는 제가 법무부 장관을 그만 둔 뒤의 일로 저와 아예 무관하다”고 밝혔다. 이어 “어제 두 명의 민주당 측 인사가 같은 발언을 했다가 사실이 아님을 공개적으로 인정하고 공개 사과했다”며 “(정 장관은) 국회의원 자격으로 한 허위사실 유포가 아니니 면책특권 뒤에 숨을 수도 없다”고 했다. 그러면서 “정 장관은 즉각 공개 사과하라”며 “공개사과 여부에 따라 허위사실 유포에 대한 민형사상 책임을 묻겠다”고 말했다.
한 전 대표는 4시간 뒤인 같은 날 오후 재차 글을 올려 “정 장관의 허위사실 유포는 악의성, 고의성이 크고 명백하다. 게다가 ‘현직 법무부장관의 고의적 허위사실 유포’이므로 피해도 크다”며 “정 장관은 오늘 제가 충분한 사과의 기회를 줬음에도 사과하지 않았다”고 했다. 그러면서 “저에 대한 악의적 허위사실 유포하고도 사과를 거부한 정 장관을 명예훼손 혐의로 형사고소하고, 민사상 손해배상도 청구하겠다”고 말했다.
댓글 0