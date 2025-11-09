檢총장 대행 “중앙지검과 협의” 중앙지검장 “대검과 의견달랐다”

정진우 서울중앙지검장이 9일 “대검의 지시를 수용하지만 (서울)중앙지검의 의견이 다르다는 점을 명확히 하고 이번 상황에 책임을 지기 위해 사의를 표명했다”고 밝혔다.
정 지검장은 이날 입장문을 내고 “대검의 지휘권은 따라야 하고 존중되어야 한다”고 전제하면서도 “(서울)중앙지검의 의견을 설득했지만 관철시키지 못했다”며 이같이 밝혔다. 대장동 사건 항소 포기 직후 사의를 표명한 배경에 대해 직접 설명하고 나선 것이다.
이날 정 지검장의 입장문은 노만석 검찰총장 권한대행이 항소 포기 배경에 대해 설명한 직후 나왔다. 앞서 노 권한대행은 “검찰총장 대행인 저의 책임 하에 서울중앙지검장과 협의를 거쳐 숙고끝에 내린 결정”이라고 밝혔다.
이 때문에 항소 포기 결정 과정에서 자신과 협의했다는 노 권한대행의 발언을 정면으로 부정한 것이라는 분석도 나온다.
노 권한대행은 “대장동 사건은 일선청의 보고를 받고 통상의 중요사건의 경우처럼 법무부의 의견도 참고한 후 해당 판결의 취지 및 내용, 항소 기준, 사건의 경과 등을 종합적으로 고려하여 항소를 제기하지 않는 것이 타당하다고 판단하였다”고 밝혔다.
한편 정 지검장은 8일 대장동 사건 수사 및 공판팀 검사들이 입장문을 통해 “대검찰청과 서울중앙지검 지휘부가 부당한 지시와 지휘를 통해 항소장을 제출하지 못하게 한 것”이라고 폭로한 직후 사의를 표명했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
