울산화력 현장서 시신 1구 수습…팔 낀채 발견된 40대

한국동서발전 울산화력발전소 보일러타워 붕괴 사고 나흘째인 9일 소방대원들이 매몰자 시신을 수습하고 있다. 울산소방본부 제공
9일 한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 현장에서 사망자 시신 1구가 추가 수습됐다.

소방당국은 이날 오전 11시 5분경 사망한 매몰자 김모 씨(44)의 시신을 수습했다. 김 씨는 사고 당일인 6일 오후 3시 14분경 구조물에 팔이 낀 채 발견됐다. 당시 의식이 있던 김 씨는 구조대원이 건넨 진통제와 물 등을 건네받고 사투를 벌였으나 상황이 여의치 않은 구조 작업으로 인해 사고 14시간 만인 7일 새벽 4시 53분경 사망 판정을 받았다.

김정식 울산남부소방서 예비안전과장은 이날 브리핑에서 취재진이 김 씨를 발견하고도 이틀 넘게 구조 작업에 어려움이 있었던 이유에 대해 묻자 “팔이 낀 상태로 구조가 상당히 어려웠고 지금은 여러가지 방법을 찾아서 구조한 것”이라며 “세부적인 부분은 말하기 어렵다”고 했다.

소방관들이 구조자 시신에 경례하는 모습. 울산소방본부 제공
소방은 추가 붕괴 위험성 등으로 전날 밤사이 수색·구조 작업 등을 중단했다가 이날 오전 10시 30분부터 김 씨 시신 수습을 위해 구조대원 17명을 투입해 2시간가량 구조 작업을 벌였다. 김 과장은 브리핑을 통해 “취약화 작업을 업체에서 시작을 막 했다”며 “(소방대원) 직접 수색 작업은 일시 중단했고, 드론으로 카메라 작업은 계속 한다”고 했다.

사고는 앞서 6일 보일러 타워가 해체 작업 중 붕괴되면서 일어났다. 매몰된 작업자 7명 중 김 씨를 포함해 3명의 사망자 시신이 수습된 상태다. 현재 사망한 것으로 추정되는 작업자 2명과 실종된 2명 등 4명이 여전히 매몰돼 있다.

소방관들이 구조자 시신에 경례하는 모습. 울산소방본부 제공
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
